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        Haberler Televizyon 'Deha'nın, 17'nci bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

        'Deha'nın, 17'nci bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Deha'nın, merakla beklenen 17'nci bölümünden heyecan dolu bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 23:15 Güncelleme: 24.01.2025 - 23:15
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        Yeni bir tanıtım daha yayınlandı
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        SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın, merakla beklenen 17'nci bölümünden heyecan dolu bir tanıtım daha izleyicilere sunuldu.

        İşte 'Deha'nın 17. Bölüm 2.Tanıtımı:

        Yayınlanan tanıtımda; İskender, Devran’ı uyarmaya çalışırken, gizemli kadının Devran ve Cesur'un kavgasını bölmesi merak uyandırdı.

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        İhsan’ın, "Devran’ın soyunu kurutmadan durma" sözleri suların durulmayacağının sinyallerini verirken Devran’ın neden Kuduz’a gittiği yeni bölüme dair merakı artırıyor.

        Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan, Ali Berge yer alıyor.

        ‘Deha’, yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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