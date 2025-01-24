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        Haberler Televizyon 'Deha'nın, 17'nci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        'Deha'nın, 17'nci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Deha'nın, merakla beklenen 17'nci bölümünden merak uyandıran ilk tanıtım izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 00:15 Güncelleme: 24.01.2025 - 00:15
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        "En büyük satılık sensin"
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        SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın, merakla beklenen 17'nci bölümünden merak uyandıran ilk tanıtım izleyiciyle buluştu.

        İşte 'Deha'nın 17. Bölüm Tanıtımı:

        Yayınlanan tanıtımda, Kuduz'un Devran'ı bulmaya gelmesi ailesini şüphelendirirken Devran’ın gözdağı vermesi yeni bir düşmanın daha habercisi oluyor.

        Cesur'un, "En büyük satılık sensin işte" sözleri Devran ile arasındaki kavganın sebebi olurken doktorun, "Ameliyat olmazsan, altı aydan fazla yaşamazsın" uyarısı Devran’ın yeni bölümde yaşayacaklarına dair merak yaratıyor.

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        Devran’ın hareketlerindeki değişim dikkatleri üzerine çekerken İmre, altı ay meselesini sorgulayıp Devran’ın bir şey sakladığını fark ediyor.

        Tanıtımın sonunda ise İskender’in tepkisi yeni bölüme olan heyecanı artırıyor.

        Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan, Ali Berge yer alıyor.

        ‘Deha’, yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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