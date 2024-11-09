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        Haberler Televizyon 'Deha'nın, 8'inci bölümünden 2'nci tanıtım yayımlandı

        'Deha'nın, 8'inci bölümünden 2'nci tanıtım yayımlandı

        SHOW TV'de yayımlanan, güçlü oyuncu kadrosu ve farklı hikâyesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen 'Deha'nın, 8'inci bölümünün 2'nci tanıtımı yayımlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2024 - 01:37 Güncelleme: 09.11.2024 - 01:44
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        8'inci bölümünden 2'nci tanıtım yayımlandı
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        SHOW TV'de yayımlanan, Ay Yapım imzalı güçlü oyuncu kadrosu ve farklı hikâyesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi 'Deha'nın, 8'inci bölüm 2'nci tanıtım yayımlandı.

        Senaryosunu; Damla Serim'in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral'ın üstlendiği 'Deha'nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu yer alıyor.

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        'Deha' yeni bölümüyle her pazar akşam saat 20.00’de SHOW TV'de!

        'Deha' 8'inci Bölüm 2'nci Tanıtım;

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        #deha
        #show tv
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