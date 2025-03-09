'Deha'nın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı Yeni bölümüyle bu akşam SHOW TV'de ekrana gelecek olan 'Deha'nın 23'üncü bölümünden bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu. Yayınlanan tanıtımda Karahan, Devran'ın para aklama yeteneğine hayran kalırken Devran, Karahan'ı İskender'e karşı uyarıyor. Değişen dengelerin neye yol açacağı merak uyandırırken baba - oğul arasındaki savaşın nasıl sonuçlanacağı yeni bölüme olan merakı artırıyor

Habertürk Giriş: 09.03.2025 - 14:04 Güncelleme: 09.03.2025 - 14:04 facebook

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