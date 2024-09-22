Deha oyuncuları ve konusu: Deha konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?
Show TV ekranlarının yeni sezondaki iddiali dizi projesi Deha, 22 Eylül Pazar akşamı ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Deha oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Ahsen Eroğlu'nun yer aldığı dizi; bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesini ekranlara taşıyor. Peki Deha oyuncuları kimler, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekiliyor? İşte Show TV'nin yeni dizisi Deha konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri hakkında merak edilenler…
Show TV’nin yeni dizisi Deha, bu akşam yayın hayatına başlıyor. Her Pazar akşamı izleyici karşısına çıkacak olan yapım, birbirinden ünlü oyuncuları buluşturuyor. Baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesini ele alan Deha oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Fragmanları sonrası heyecanla beklenen dizinin ilk bölümü için ekran başına geçildi. Peki; Deha konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte, Show TV'nin yeni dizisi Deha oyuncu kadrosu, konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri…
DEHA YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!
Yönetmen koltuğunda Umut Aral’ın oturduğu Show TV ekranlarının yeni dizisi Deha, yayın hayatına başlıyor.
Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Ahsen Eroğlu’nun yer aldığı Ay Yapım imzalı dizi, 22 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
DEHA DİZİSİ KONUSU
Senaryosunu Damla Serim’in kaleme aldığı Deha dizisi; biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikâyesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikâyeyi ekranlara taşıyor.
Merakla beklenen yeni yapım oyuncu kadrosu ve sürprizlerle dolu hikayesiyle yeni sezonda izleyicileri ekran başına toplayacak.
DEHA 1. BÖLÜM KONUSU
Deha'nın 1. Bölümünde; Devran ailesini İskender’den uzak tutmaya çalışırken en küçük kardeşi Boran’ın ona kapılmasına engel olamaz. Boran’ın İskender’in dünyasına girmesiyle Devran’ın planları değişmek zorunda kalır.
Matematik dehası Devran, doktora tezinde çığır açan bir teorem ortaya koyduktan sonra üniversiteden burs alarak çocukluk aşkı Esme ile Amerika’ya gitme planları yapmaktadır.
Fakat herkesin konuştuğu bu başarıyı yalnızca tek bir kişinin duymasını arzulamaktadır: yıllar önce onu ve ailesini terk edip giden babası İskender.
Kendine rağmen Devran ailesini İskender’den uzak tutmaya çalışırken en küçük kardeşi Boran’ın ona kapılmasına engel olamaz.
İskender’in ise yıllar sonra karşısına çıkan oğlu Boran için farklı bir amacı vardır. Boran’ın İskender’in dünyasına girmesiyle Devran’ın planları değişmek zorunda kalır.
DEHA DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği Deha dizisinin oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Umutcan Ütebay, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Taner Rumeli, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
DEHA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Deha dizisinin çekimleri İstanbul’da yapılıyor.