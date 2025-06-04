Dehşet! Ağzında sigarayla tankerin kapağını açtı!

Gaziantep'te akılalmaz olay, dün sabah saatlerinde Nizip Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir ayçiçek yağı fabrikasında meydana geldi.

BÜYÜK BİR PATLAMA OLDU

İHA'daki habere ve iddiaya göre, Bekir A. (27) isimli işçi, kendisine ait tankerin kapaklarını temizlik yapmak üzere açmaya başladı. Bekir A., ağzında sigara ile tankerin son kapağını açtıktan sonra bilinmeyen bir nedenle büyük bir patlama meydana geldi.