Yine tehdit! Yine hakaret! Bitmiyor! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da önceki gün akşam saatlerinde Bakırköy D-100 yan yolda insanı şoke eden bir olay yaşadı. İddiaya göre, Bakırköy-Boğazköy seferini yapan İETT şoförü Murat Filiz, son seferini yaptığı sırada bir otomobil sürücüsü tarafından yolda sıkıştırıldı.

OTOBÜSÜN ÖNÜNÜ KESTİLER

DHA'da yer alan habere göre uzun bir süre yolda korna çalarak İETT şoförünü taciz eden kişi ardından otobüsün önünü kesti.

İETT şoförü Murat Filiz, hemen cep telefonu kamerasını açarak bu magandaların görüntülerini çekmeye başladı.

ARAÇLARININ PLAKASINI SÖKTÜLER

Bunu gören magandalar önce otomobilin plakasını yerinden söktü ardından şoförüne kapıları açmasını istedi.

İETT şoförü içinde yolcu bulunan otobüsün kapıları açmayarak olası bir kavganın yaşanmasını engelledi.

KÜFÜRLER YAĞDIRIP GİTTİLER

Otomobilin sürücüsü ve arkadaşı küfürler yağdırıp uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.