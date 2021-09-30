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Haberler Gündem 3. Sayfa DEHŞET... Son dakika: Boşanma aşamasında darp! "Öldürmek istemedim!" - Haberler
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Boşanma aşamasında darp! "Öldürmek istemedim!"

İstanbul'da, kendisini darp eden boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Nuran Özdemir'in, "Olay günü başımı yere doğru eğip vurmaya başladı. O sırada kafamdan kanlar aktığını görünce buzdolabın üzerindeki bıçağı alarak rastgele boşluğa doğru savurdum. Çocuklarım araya girdi ayırdı, sonra eşimin yaralandığını gördüm. Elinden kurtulmak amaçlı bıçağı boşluğa savurdum. Amacım öldürmek değildi" dedi

DEHŞET... Son dakika: Boşanma aşamasında darp!
Boşanma aşamasında darp! "Öldürmek istemedim!"
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DHA

İstanbul Eyüpsultan'da, 22 Eylül Çarşamba günü, iddiaya göre, Ahmet Özdemir, boşanma aşamasında olduğu eşi Nuran Özdemir'in Sakarya Mahallesi'ndeki evinin kapısının önüne geldi. Bina içerisinde Ahmet Özdemir, Nuran Özdemir ile yüksek sesle tartıştı ve hakaret etmeye başladı. Bunun üzerine kapıyı açan Nuran Özdemir, komşuların rahatsız olduğu söyleyerek Ahmet Özdemir'e gitmesini söyledi.

EVE GİRDİKTEN SONRA DARP ETMEYE BAŞLADI

DHA'da yer alan habere göre bu sırada Ahmet Özdemir evin içerisine girerek Nuran Özdemir´i darp etmeye başladı. Bir süre darp edilen kadın, can havliyle buzdolabının üzerinden aldığı bıçakla Ahmet Özdemir'i göğsünden yaraladı. Kavgayı duyan komşuları, ambulans ve polis ekiplerine haber verdi.

BIÇAKLANAN KOCA HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ahmet Özdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Nuran Özdemir ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nuran Özdemir sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ELİNDEN KURTULMAK AMAÇLI BIÇAĞI BOŞLUĞA SAVURDUM"

Nuran Özdemir'in polisteki ifadesinde şunları söylediği öğrenildi: "Olay günü eşim Ahmet Özdemir Eyüpsultan'da ikamet ettiğim adrese geldi. Binanın içerisinde yüksek sesle bana hakaret etmeye başladı. Ben de kapıyı açarak gitmesini ve komşuların rahatsız olduğunu söyledim. O sırada Ahmet, kapıdan içeriye girerek başımı yere doğru eğdi ve vurmaya başladı. Bir süre beni bu şekilde dövmeye devam etti.

"BAŞIMDAN KANLAR AKMAYA BAŞLADI"

Beni dövdüğü esnada başımdan kan aktığını görünce ondan kurtulmak için, buzdolabının üzerinde bulunan bıçağı elime aldım ve bakmadan rastgele boşluğa doğru savurdum. O esnada evde bulunan çocuklarım araya girdi ve bizi ayırdı. Ben de kurtulmak amaçlı bir odaya sığındım.

"HAVLU ALIP GÖĞSÜNE BASTIRDIM"

Sonrasında çocuklarımın çığlıklarını duydum ve tekrar yanlarına gittiğimde Ahmet yaralanmış halde yerde yatıyordu. Elime havluyu alarak göğsüne doğru bastırdım ve 'Ahmet ne olur ölme' diye seslendim. Ben eşimi öldürmek istemedim. Elinden kurtulmak amaçlı bıçağı boşluğa savurdum, öldürmek amaçlı savurmadım."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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