DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, 21 katlı apartmanın 12'inci katından aşağı düşen 16 yaşındaki İsmail Ababey hayatını kaybetti.

Olay, dün öğlen saatlerinde Esenyurt Gökevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, site içinde bulunan 21 katlı apartmanın 12'inci katında yaşayan İsmail Ababey, henüz bilinmeyen bir nedenle aşağı düştü. Vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ELİNDE TELEFON, KULAĞINDA KULAKLIK

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kalp masajına rağmen 16 yaşındaki genci kurtaramadı. Elinde telefon ve kulağında kulaklık bulunan gencin ölümünün, intihar ve cinayet şüphesi taşımadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin olay hakkındaki incelemesi devam ediyor.

DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

16 yaşındaki Ababey'in 12'inci kattan düştüğü anlar ise çevredeki bir apartmana ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde Ababey'in düştüğü anda bir vatandaşın panikle yanına koştuğu yer alıyor.