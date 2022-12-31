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Haberler Gündem 3. Sayfa DEHŞET! Son dakika: İzmir'de 6 kişinin hayatını kaybettiği vinç kazasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı
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İzmir'de 6 kişinin hayatını kaybettiği vinç kazasında yeni ayrıntılar

İzmir'in Bornova ilçesinde bir otel inşaatı sırasında vinç devrildi. Vincin devrilmesi sonucu kopan parçalar, işçilerin kaldığı konteynırın üzerine düştü. Olayda 6 işçi hayatını kaybetti. 3 işçinin kimliği henüz öğrenilemedi

DEHŞET! Son dakika: İzmir'de 6 kişinin hayatını kaybettiği vinç kazasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı
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DHA

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir otel inşaatında yapıya doğru devrilen vinçten kopan parçaların şantiyedeki konteynerin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden 6 işçinden 3'ünün isimleri belli oldu. Kimlikleri tespit edilen işçilerin Yıldırım Sarı, Fesih Çiftçi ve Baykal Gürbüz olduğu belirtildi. Yıldırım Sarı'nın inşaatta kardeşi Kenan Sarı ile birlikte çalıştığı, olay sırasında her ikisinin de konteynerde bulunduğu, vinçin arka ağırlığının Yıldırım Sarı'nın kaldığı tarafa düştüğü ifade edildi. Kenan Sarı yara almadan kurtulurken, ağabeyi Yıldırım Sarı ise enkaz altından 10 saat sonra çıkarıldı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Bornova ilçesi Kamil Tunca Caddesi'nde meydana geldi. Bir otel inşaatında yükseltilmek istenen vinç, bilinmeyen nedenle yapıya doğru devrildi. Bu sırada vincin arka ağırlığı, şantiyede işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerin üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk etapta 4 işçinin cesedine ulaşılırken, yaralanan 2 işçi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kayıp olan 2 işçinse enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı. Enkazın kaldırılması için olay yerine ilave vinç getirildi. AFAD ve itfaiye ekipleri, koordineli çalışma başlattı.

YAKLAŞIK 10 SAAT SONRA CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir İl Emniyet Müdür Mehmet Şahne ve Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip etti.

Ekiplerin hummalı çalışması sonucu yaklaşık 10 saat sonra enkaz altında kalan işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı. İşçilerin cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

KONTEYNERİN TAŞINMASINI TALEP ETTİKLERİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Bu arada, otel inşaatında çalışan işçilerin, yatakhane olarak kullandıkları konteynerlerin inşaat alanının yakınında bulunmasının güvenliği olmadığını, düşebilecek herhangi bir parçanın can güvenliğini tehdit edebileceğini belirterek başka bir yere taşınmasını talep ettikleri ileri sürüldü.

Ölen 6 kişiden 3'ünün isimleri belli oldu. Kimlikleri tespit edilen işçilerin Yıldırım Sarı, Fesih Çiftçi ve Baykal Gürbüz olduğu belirtildi. Kaza sonrası cesetleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan diğer işçilerin kimlik tespit çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.

AĞABEYİ YAŞAMINI YİTİRDİ, KENDİ KURTULDU

Kazada yaşamını yitiren işçilerden Yıldırım Sarı'nın aynı inşaatta kardeşi Kenan Sarı ile birlikte çalıştığı belirtildi. Olay sırasında Kenan Sarı'nın ağabeyi Yıldırım Sarı ile birlikte konteynerde olduğu, vinçin arka ağırlığının ağabeyinin kaldığı tarafa düştüğü ifade edildi. Kenan Sarı yara almazken, ağabeyi Yıldırım Sarı´nın ise yaklaşık 10 saat sonra enkazdan cansız bedeni çıkarıldı.

2 AY ÖNCE BABA OLMUŞ

İşçilerden Baykal Gürbüz'ün evli ve 2 çocuk babası olduğu bildirildi. Gürbüz'ün, yaklaşık 2 ay önce eşinin doğum yaptığı, ikinci kez baba olduğu ifade edildi. Ölen Fesih Çiftçi'nin de Gürbüz gibi evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri süren diğer 3 işçinin de kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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