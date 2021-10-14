Taksiciyle müşterinin feci kavgası! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Bağcılar'da, 11 Ekim Pazartesi günü öğle saatlerinde Yenigün Mahallesi'nde insanı şoke eden bir olay meydana geldi.

Taksideki 2 müşteri ile şoför arasında ücret yüzünden tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

DHA'da yer alan habere göre şoför bir süre sonra taksiyi sokak ortasında durdurdu. Taksiden inen şoför ile müşteriler arasındaki tartışma büyüyerek, kavgaya dönüştü.

TEKMELİ, YUMRUKLU KAVGA

Yolculardan biri yumrukla düşürdüğü taksi şoförünü, yerde tekmeledi. Daha sonra taksiye tekme atan yolcu ile şoför arasındaki yumruklu kavga bir süre daha ayakta devam etti.

OLAY KAMERAYA YANSIDI

Kavgayı çevredekiler zorlukla ayırırken, yaşananlar da bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.