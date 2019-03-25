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Norveç'in batı kıyısı açıklarında dün arızalanan ve acil durum sinyali veren "Viking Sky" isimli kruvaziyer gemisinin, römorkörler yardımıyla Molde limanına yanaştığı bildirildi.
Yetkililer, dün motorunda yaşanan arızanın ardından olumsuz hava koşulları nedeniyle içindeki toplamda bin 373 yolcu ve mürettebatla karaya doğru sürüklenmeye başlayan geminin, 479 yolcusunun helikopterlerle kurtarılmasının ardından römorkörler yardımıyla Molde limanına ulaştığını belirtti.
Geminin limana demir atmasının ardından içindeki 436 yolcunun da güvenli şekilde tahliye edildiği bildirildi.
Geminin bağlı olduğu "Viking Ocean Cruises" şirketinden yapılan açıklamada, gemideki 479 yolcunun helikopterlerle karaya ulaştırıldığı, 20'sinin hafif yaralı olduğu kaydedilmişti. Açıklamada, 436 yolcu ile 458 mürettebatın hala gemide olduğu belirtilerek, kurtarma çalışmalarının, 8 metreyi aşan dalgalarla mücadele edilen zorlu koşullar altında gece boyu sürdüğü bildirilmişti.
Açıklamada ayrıca, geminin son derece tehlikeli ve ulaşılması güç bir bölgede arıza yaptığı ve yakınındaki kayalıklara çarpma tehlikesi geçirdiği, dört motorundan üçünün yeniden çalıştırıldığı ve römorkörler yardımıyla geminin Molde limanına doğru çekilmeye başlandığı aktarılmıştı.
Sosyal medyada da bazı dair görüntüler paylaşılmıştı.
Kruvaziyer gemisindeki 915 yolcunun arasında çoğu ABD olmak üzere İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya ve Rusya vatandaşlarının da olduğu biliniyor.
"Marine Traffic" internet sitesine göre, Norveç'in Tromso kentinden Stavanger kentine doğru gitmekte olan turistik yolcu gemisinin dün denizin ortasında arızalanmasının ardından yapılan acil yardım çağrısı üzerine sahil güvenlik ekipleri kurtarma çalışmaları başlatmıştı. Bölgeye 5 helikopter ile birkaç arama kurtarma gemisi sevk edilmiş ancak kötü hava koşulları nedeniyle kurtarma gemileri geri dönmek zorunda kalmıştı.
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