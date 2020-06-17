Deksametazon ilacı nedir? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Oxford Üniversitesi uzmanlarının corona tedavisinde etkili olduğunu savunduğu deksametazon ilacıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi. İşte, Deksametazon ilacı ile ilgili detaylar haberimizde...

DEKSAMETAZON İLACI NEDİR?

Deksametazon bir tür kortikosteroid ilacıdır. Romatizmal problemler, bir dizi cilt hastalığı, şiddetli alerji, astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, krup, beyin şişmesi, göz ameliyatından sonra göz ağrısı ve tüberkülozda antibiyotikler gibi birçok durumun tedavisinde kullanılır.

DEKSAMETAZON İLACI KORONAVİRÜSE İYİ GELİYOR MU?

Oxford Üniversitesi uzmanlarının corona tedavisinde etkili olduğunu savunduğu deksametazon ilacıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bu tedavi, oksijen desteği ya da solunum cihazına ihtiyaç duyan hastalar arasındaki ölüm oranını azaltan ilk uygulama. Bu mükemmel bir haber. İngiliz hükümetini, Oxford Üniversitesi’ni ve bu hayat kurtaran buluşa katkı sağlayan tüm hastaneleri ve hastaları tebrik ediyorum” dedi.