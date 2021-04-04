Deli dana hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Sorusu merak konusu oldu. Kanadalı bilim insanları, ülkede gizemli bir beyin hastalığı ile karşı karşıya olduklarını duyurdu. Ülkede 43 kişide görülen ve "Deli Dana" ile benzerlik gösteren hastalık nedeniyle 5 kişi hayatını kaybederken, hastalık gelişme aşamasında hafıza kayıplarına ve halüsinasyonlara neden olduğunu açıkladı.



DELİ DANA HASTALIĞI NEDİR?

Bir çeşit beyin dokusu iltihabı olan deli daha hastalığı, hayvanlarda (özellikle sığırlarda) ortaya çıkan ve beynin dejenere olmasına sebep olan bir hastalıktır. Virüslerden daha basit yapıda olan ve vücudumuzda bulunan prion proteinin mutasyon geçirmesi ile ortaya çıkan bu hastalık, hayvanlarda olduğu gibi insanlarda da beyin dokusunda iltihaba yol açar. Bir süre sonra beyin içerisinde boşluk oluşması ile beynin süngerimsi bir yapıya dönmesine neden olan deli dana hastalığının insanlarda görülen türü ise Creutzfeldt-Jakob hastalığı (CJH) olarak adlandırılır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre deli dana hastalığı çok yaygın bir hastalık değildir. Hastalığının başlangıç noktasının İngiltere olduğu düşünülür; hastalık İngiltere’den Fransa, Almanya ve Amerika’ya yayılmıştır. Deli dana hastalığının görülme sıklığının milyonda bir olduğu düşünülür. Türkiye’de ise deli dana hastalığı olan bir sığıra ya da hayvana rastlanmamıştır.

DELİ DANA HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?

Deli dana hastalığının bulaş yolu hâlen kesin olarak kanıtlanmamıştır. Yaygın olarak deli dana hastalığına yakalanmış hayvanların etlerinin veya sakatatlarının yenmesi ile bulaştığı düşünülür. Hastalığa yakalanmış kişiler arasında, daha önce deli dana hastalıklı et yememiş ancak ailesinde bu hastalığı geçirmiş olan kişilerin olması da deli dana hastalığının kalıtsal bir hastalık olabileceği varsayımına sebep olmuştur. İngiltere’de yapılan bazı araştırmalara göre, deli dana hastalığının bulaşma sebeplerinden biri de organ ve kan naklidir. Hastalığın kuluçka döneminin yıllar sürmesi sebebiyle tanıda geç kalınan bir hastalık olduğu için, bu hastalığa sahip bireylerin kan veya organı ile hastalığı başkalarına da taşıdığı gözlemlenmiştir.

DELİ DANA HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Deli dana hastalığının semptomları, hastalığın bulaşmasından sonra ortalama 10-20 yıl içerisinde ortaya çıkabilir. Bu yüzden de aşağıda yer alan bazı belirtilerin bir anda ortaya çıkmasıyla hastanın durumu kötüleşebilir. Hastalık beyin yapısını etkilediği için, beyin işlevlerinde görülen bozukluğun sebep olduğu belirtiler ise şu şekildedir:

•Kişilik değişimi

•Kaygı ve depresyon

•Uyku problemleri

•Hafıza kaybı ve bunama

•İstemsiz kasılmalar ve uyuşma

•Konuşma problemleri

•Yürüyüş ve denge bozuklukları

•Görme bozuklukları