'Delikanlı'dan yeni tanıtım

SHOW TV'nin OGM Pictures imzalı, yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği, başrolleri Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş'ın paylaştığı 'Delikanlı'nın merak dolu yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

İşte 'Delikanlı'nın 6'ncı Bölüm Tanıtımı;

REKLAM

Yayınlanan tanıtımda Yusuf, intikam uğruna Dila ile nişanlandığını büyük bir öfkeyle Miran'ın yüzüne vururken, Miran ise Hazan'la olan yakınlığı üzerinden Yusuf'tan hesap soruyor.

Sarp, Hazan'ın Yusuf'a karşı hislerini sorgularken, Miran geçmişte yaşananları yeniden gündeme taşıyor.

Yusuf'un kararlı tavrı dikkat çekerken, ailesinin karşısına tüm gerçekliğiyle çıkması tansiyonu yükseltiyor.

Öte yandan Miran, planını adım adım devreye sokarak Dila’ya bir tuzak hazırlıyor. Değişen dengeler ve artan gerilim, yeni bölüme dair merakı daha da artırıyor.

'Delikanlı', yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.