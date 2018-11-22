Deliler "Fatih'in Fermanı" filmi fragmanı yayınlandı! Deliler filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
Deliler "Fatih'in Fermanı filmi fragmanı yayınlandı. Film, Osmanlı ordusunun fedailerini olan "Deliler"'i ele alıyor. Geçtiğimiz gün galası yapılan Deliler'in başrollerinde Erkan Petekkaya, Yetkin Dikinciler, Nur fettahoğlu gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Peki, Deliler "Fatih'in Fermanı" filmi ne zaman vizyona girecek? İşte, filme dair tüm ayrıntılar...
22.11.2018 - 15:22 | Güncelleme:
Deliler "Fatih'in Fermanı" filmi güzel bir galayla açılışı yaptı. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı galada, film seyirciden tam not almayı başardı. Filmin yönetmenliğini Osman Kaya, senaryosunu Mustafa Burak Doğu, İbrahim Ethem Arslan ve Esra Vesu Özçelik’in yazdığı Deliler "Fatih'in Fermanı" filmi gişede büyük başarı bekliyor. Peki, Deliler "Fatih'in Fermanı" filmi ne zaman vizyona girecek? Filmin konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, filme dair tüm ayrıntılar...
DELİLER FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Başrollerinde Erkan Petekkaya, Cem Uçan, Yetkin Dikiciler, Kamil Güler, İsmail Filiz, Nur Fettahoğlu ve Demet Tuncer gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Deliler "Fatih'in Fermanı" filmi 23 Kasım tarihinde vizyona girecek.
DELİLER FİLMİ FRAGMANI
DELİLER "FATİH'İN FERMANI" FİLMİN KONUSU
15. yüzyılın ortalarında, Fatih Sultan Mehmet’in, Eflak Voyvodalığına “bizzat” tayin ettiği Vlad Tepeş, görevinin ilk yıllarında Osmanlı’ya sadık kalsa da, sonraları bölge halklarına karşı korkunç zalimlikler yapmaya başlar. Fatih Sultan Mehmet, hangi dinden, hangi milletten olursa olsun, insanlara yapılan bu zulme sessiz kalmayacaktır. Önce elçisiyle bir uyarı yollar. Vlad, elçinin sarığını kafasına çiviletip İstanbul’a gönderince Osmanlı Hakanı için sabır taşar, artık Vlad’ın bu zalimliklerine bir son verme vakti gelmiştir.
Fatih, bu zulmün, tez elden bitirilmesi için Baba Sultan’a emir verir. Baba Sultan, “Deliler Birliği”’nin içindeki korkusuz yiğitlerden yedisini, gözü kulağı olan Kuman’la birlikte, Vlad’ın hüküm sürdüğü Targoviçte’ye gönderir. Bu yedi kahraman; Gökkurt, Aşkar, Mübariz, Çebi, Suskun, Kongar ve Adsız’dır.
Deliler, Vlad’ın çetelerinden gizlenerek Vlad’a ulaşmak yerine, doğrudan çetecilerin üzerine giderek, binlerce mazlumun intikamını teker teker almaya kararlıdır. Yolun sonunda ise, tarihe Kazıklı Voyvoda olarak geçen Vlad Tepeş ve ordusu vardır.
DELİLER "FATİH'İN FERMANI" FİLMİ OYUNCU KADROSU
Deliler "Fatih'in Fermanı" filminin oyuncu kadrosunda Erkan Petekkaya, Cem Uçan, Yetkin Dikiciler, Kamil Güler, İsmail Filiz, Nur Fettahoğlu ve Demet Tuncer yer alıyor. Dünya çapında bir prodüksiyona sahip olan filmden beklenti yüksek.
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Deliler "Fatih'in Fermanı" filmi fragmanı yayınlandı! Deliler oyuncuları kimler? - Son Dakika Haberler/deliler-fatih-in-fermani-filmi-fragmani-yayinlandi-deliler-oyunculari-kimler-22302612230261
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