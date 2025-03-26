DEM Parti, AK Parti ve MHP ile bayramlaşacak

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala siyasi partilerin bayramlaşma programları netleşmeye başladı.

Milliyetçi Hareket Partisi geçtiğimiz günlerde bayramlaşma programını paylaştı. O listede ilk kez DEM Parti de yer aldı. İki parti bayramda karşılıklı heyetler göndererek bayramlaşacak. MHP'nin bayramlaşacağı partiler listesinde CHP yer almadı.

10 YIL ARADAN SONRA AK PARTİ İLE BAYRAMLAŞMA

Edinilen bilgiye göre, DEM Parti Ramazan Bayramı'nda 10 yıllık aradan sonra AK Parti ile de bayramlaşacak. İki parti birbirine heyetler gönderecek. DEM Parti ile AK Parti arasındaki bayramlaşma son olarak 2015 yılında gerçekleşmişti. O dönem DEM Parti HDP ismi ile AK Parti ile bayramlaşmıştı.