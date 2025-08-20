Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika DEM Parti'den açıklama: Dezenformasyon | Son dakika haberleri

        DEM Parti'den açıklama: Dezenformasyon

        DEM Parti'den "DEM Parti'ye yönelik maksatlı bir dezenformasyon ve yalanlar dolaşıma sokuluyor" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, "Bu türden bayat, düşmanlık ve nefret söylemi yaratma amaçlı ve içi boş algı operasyonları, demokratik siyaseti gölgelemek, halkın gerçek gündemini perdelemek ve demokratik çözüm arayışlarını baltalamak için devreye konuluyor" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 08:36 Güncelleme: 20.08.2025 - 08:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEM Parti'den açıklama: Dezenformasyon
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        DEM Parti, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda Türkiye’nin egemenliği ve milli birliğini hedef alan talepler olduğuna dair iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, "Paylaşılan sözde “talep listesi” tamamen uydurmadır; amacı toplumsal gerilimi tırmandırmak, toplumu birbirine düşürecek ortamı yaratmak ve Komisyon’un toplumda oluşan meşruiyetini zedelemektir" denildi.

        DEM Parti yazılı bir açıklama yaparak, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin iddiaları yalanladı.

        DMM, Komisyon'da 'milli egemenliğin hedef alındığı' iddiasını yalanladı
        DMM, Komisyon'da 'milli egemenliğin hedef alındığı' iddiasını yalanladı

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Meclis’te kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” üzerine yürütülen tartışmalarda DEM Parti’ye yönelik maksatlı bir dezenformasyon ve yalanlar dolaşıma sokuluyor.

        REKLAM

        İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan’ın sosyal medya üzerinden kamuoyuna sunduğu iddialar, DEM Parti’nin Komisyon’da hiçbir zaman gündemine almadığı, gerçeklikle bağı olmayan maksatlı yalanlardır.

        Paylaşılan sözde “talep listesi” tamamen uydurmadır; amacı toplumsal gerilimi tırmandırmak, toplumu birbirine düşürecek ortamı yaratmak ve Komisyon’un toplumda oluşan meşruiyetini zedelemektir.

        Bu türden bayat, düşmanlık ve nefret söylemi yaratma amaçlı ve içi boş algı operasyonları, demokratik siyaseti gölgelemek, halkın gerçek gündemini perdelemek ve demokratik çözüm arayışlarını baltalamak için devreye konuluyor.

        Komisyon’un yapıcı çalışmaları, diyalog ruhu ve uzlaşma iradesi yerine, kasıtlı olarak üretilen sahte içerikler ve asparagas haberler öne çıkarılıyor. Bu tavır, yalnızca Meclis’in iradesine yönelik değil, aynı zamanda tüm toplumun ortak geleceğine karşı da ağır bir sorumsuzluk ve provokasyon örneğidir.

        86 milyon yurttaşımız şunu bilmelidir: Bu manipülasyonların arkasındaki esas niyet, demokratik zeminleri zehirlemektir.

        DEM Parti olarak barıştan, eşitlikten, adaletten ve çoğulcu demokrasiden yana olan her adımın arkasında durmaya devam edeceğiz. Yalanlarla örülü sahte gündemlerle yolumuzu kesmeye çalışanlar, tarih karşısında barışa kurulan pusularla anılacaktır.

        Gerçek gündemimiz halkların kardeşliği ve kalıcı barıştır.

        Hiçbir gücün suni polemiklerle, algı operasyonlarıyla bu yolda ilerleyişimizi gölgeleyemeyeceğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Her tür provokasyonu ve nefret dilini kınıyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sigorta tazminatlarında yeni dönem
        Sigorta tazminatlarında yeni dönem
        İnan Kıraç olayında ikinci perde
        İnan Kıraç olayında ikinci perde
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        ABD çip devlerinden hisse almaya hazırlanıyor
        ABD çip devlerinden hisse almaya hazırlanıyor
        Berra 4 yaşındaydı... Havuzda öldüren havale!
        Berra 4 yaşındaydı... Havuzda öldüren havale!
        “Robotlar futbolda Ronaldo’yu geride bırakabilir”
        “Robotlar futbolda Ronaldo’yu geride bırakabilir”
        Eros'a yayını kırdırdılar
        Eros'a yayını kırdırdılar
        2 aylık kocasını bıçakla öldürdü!
        2 aylık kocasını bıçakla öldürdü!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        İşte dünyanın en pahalı 7 yiyeceği
        İşte dünyanın en pahalı 7 yiyeceği
        Netanyahu Avustralya'yı "İsrail'e ihanetle" suçladı
        Netanyahu Avustralya'yı "İsrail'e ihanetle" suçladı
        Sonbahar depresyonu kapıda mı? İşte başa çıkma yolları
        Sonbahar depresyonu kapıda mı? İşte başa çıkma yolları
        "Fenerbahçe'ye Appiah lazım"
        "Fenerbahçe'ye Appiah lazım"
        "Çocuğun kendisinden olduğuna inanmadı"
        "Çocuğun kendisinden olduğuna inanmadı"
        Öldürdüğü kocasını 9 ay küvette sakladı!
        Öldürdüğü kocasını 9 ay küvette sakladı!
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği müjdesi!
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği müjdesi!
        Beşiktaş'tan yerli harekatı! 2 isim daha gündemde...
        Beşiktaş'tan yerli harekatı! 2 isim daha gündemde...