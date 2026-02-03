Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        DEM Parti'den Davutoğlu'na ziyaret

        DEM Parti Eş Genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na ziyarette bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 18:50 Güncelleme: 03.02.2026 - 18:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEM Parti'den Davutoğlu'na ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DEM Parti Eş Genel başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ile Gelecek Partisi Genel Merkezi'ne geldi.

        Basına kapalı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Hatimoğulları, Suriye ve Türkiye'deki gelişmeleri istişare ettiklerini söyledi.

        Hatimoğulları, 30 Ocak 2026'da, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında, 10 Mart Mutabakatı ile 18 Ocak Mutabakatı temelinde kapsamlı bir ateşkes ile askeri ve idari yapıların Suriye Cumhuriyeti'ne aşamalı entegrasyonu için varılan anlaşmayı olumlu bulduklarını aktardı.

        En önemli beklentilerinin, anlaşmanın hayata geçerek demokratik zeminde bir entegrasyon sürecinin Suriye'de hızlanması olduğunu ifade eden Hatimoğulları, "Bunun sadece Kürt halkı için değil, Suriye'de yaşayan Arapların, Türkmenlerin, Hristiyanların, Alevilerin, Dürzilerin, her kesim için son derece ön açıcı ve yapıcı bir rol oynamasını ümit ediyoruz. Türkiye'den gücümüz yettiğince bu mutabakatın en sağlıklı şekilde hayata geçmesi için destek ve dayanışmamızı sürdüreceğimizi ifade ediyoruz." açıklamasında bulundu.

        REKLAM

        Hatimoğulları, anlaşmayla ilgili Türkiye'ye ve garantör ülkelere önemli görevler düştüğünün altını çizdi.

        "DOĞRU ADIMLAR ATARSAK, GELECEK NESİLLERE GÜZEL BİR MİRAS BIRAKIRIZ"

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Türkiye'deki bütün aydınların Suriye'deki gelişmelerle ilgili sağduyulu davranması gerektiğini söyledi.

        Suriye'de yeni bir dönemin başlaması gerektiğini her zaman vurguladıklarını anımsatan Davutoğlu, "Doğru adımlar atarsak, gelecek nesillere güzel bir miras bırakırız. Yanlış adımlar atarsak, provokatif bir dil kullanırsak öyle bir çatışmacı ortamın içine gireriz ki, bütün emperyalist güçler bu çatışmalarımız üzerinden Orta Doğu'yu yeniden yağmalamaya başlar." değerlendirmesini yaptı.

        Davutoğlu, Suriye'deki mutabakatı "Suriyelilerin mutabakatı" olarak nitelendirdi.

        Suriye'deki herkesin kendi kaderini tayin etme hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Ahmet Davutoğlu, "Eğer güvenlik riski ortadan kalkmışsa Türkiye'ye düşen, Suriye'deki bütün kardeşlerimize elini uzatmasıdır. Bu bağlamda sınır kapıları anlaşmaya uygun bir şekilde Suriye yönetimine devredildiği zaman kapılar açılmalı, o bölgenin kalkınması da himayesi de Türkiye'nin yetkisinde olmalı." diye konuştu.

        REKLAM

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye güvenlik güçleri Kamışlı'ya girdi
        Suriye güvenlik güçleri Kamışlı'ya girdi
        'GDO'lu pirinç' için yarım yamalak açıklama...
        'GDO'lu pirinç' için yarım yamalak açıklama...
        Kilise duvarındaki "Melek Meloni" İtalya'yı karıştırdı
        Kilise duvarındaki "Melek Meloni" İtalya'yı karıştırdı
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Kazada ölen Işıl'ın ailesine tehdit iddiası!
        Kazada ölen Işıl'ın ailesine tehdit iddiası!
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?