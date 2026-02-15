DEM Parti Heyeti, İmralı'ya gidiyor
DEM Parti Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol; Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere yarın (16 Şubat Pazartesi) İmralı Adasına gidecek
Giriş: 15.02.2026 - 17:09 Güncelleme: 15.02.2026 - 17:09
DEM Parti Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol; yarın (16 Şubat Pazartesi) İmralı Adasına gidecek.
DEM Parti Basın Bürosunun yaptığı açıklamada; DEM Parti Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'un; Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere yarın (16 Şubat Pazartesi) İmralı Adasına gideceği ifade edildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ