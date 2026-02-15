Canlı
        DEM Parti Heyeti, İmralı'ya gidiyor | Son dakika haberleri

        DEM Parti Heyeti, İmralı'ya gidiyor

        DEM Parti Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol; Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere yarın (16 Şubat Pazartesi) İmralı Adasına gidecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2026 - 17:09 Güncelleme: 15.02.2026 - 17:09
        DEM Parti Heyeti, İmralı'ya gidiyor
        DEM Parti Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol; yarın (16 Şubat Pazartesi) İmralı Adasına gidecek.

        DEM Parti Basın Bürosunun yaptığı açıklamada; DEM Parti Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'un; Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere yarın (16 Şubat Pazartesi) İmralı Adasına gideceği ifade edildi.

        Okul çıkışı, eski sevgilisi tarafından sırtından vurulan öğretmen yaralandı

        Bursa'da öğretmen Gizem N. (29), okuldan çıkıp otomobiline bindiği sırada eski sevgilisi G.G. tarafından tabancayla sırtından vuruldu. Gizem N. yaralanırken, polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

