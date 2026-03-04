Canlı
        Haberler Gündem Politika DEM Parti İmralı Heyeti, İçişleri ve Adalet bakanlarıyla görüştü | Son dakika haberleri

        DEM Parti İmralı Heyeti, İçişleri ve Adalet bakanlarıyla görüştü

        DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri, Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, Ankara'da 13.00'te İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 14.00'te Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 15:38
        DEM Parti iki bakanlığı ziyaret etti
        DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri, Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, Ankara’da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek’le bir araya geldi.

        "KENDİLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile görüşmesinin ardından, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Sayın Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mithat Sancar ile bakanlığımızda bir araya geldik. Nazik hayırlı olsun ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        "TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALARI ELE ALDIK"

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

        "TBMM Başkanvekili, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'la Bakanlığımızda bir araya geldik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, devletimizin ilgili kurumları tarafından eşgüdüm içerisinde yürütülen 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin çalışmaları ele aldık, atılacak adımlar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Yüce Meclisimizin alacağı kararlar doğrultusunda, bu önemli süreç için gerekli olan çalışmalar büyük bir hassasiyetle yürütülecektir."

