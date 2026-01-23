Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika DEM Parti, Suriye gündemiyle siyasi partileri ziyaret edecek | Son dakika haberleri

        DEM Parti, Suriye gündemiyle siyasi partileri ziyaret edecek

        DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Eş Genel Başkanlarından oluşan bir heyetin gelecek hafta Suriye gündemiyle siyasi partileri ziyaret edeceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 17:07 Güncelleme: 23.01.2026 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEM Parti, siyasi partileri ziyaret edecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        AA'da yer alan habere göre DEM Parti heyetinin Suriye'nin Haseke iline yaptığı ziyareti anımsatan Doğan, "DEM Parti Eş Genel Başkanlarından oluşan bir heyet, gözlemlerini aktarmak için önümüzdeki hafta siyasi partileri ziyaret edecek. Aynı zamanda çözüm masasını güçlendirmek için siyasetin aktif rol üstlenmesi çağrısı da yapıyoruz." diye konuştu.

        Türkiye'nin Suriye'de birleştirici bir rol oynaması gerektiğini ifade eden Doğan, Suriye'de gerçek bir entegrasyon ve çatışmasızlığın sağlanması gerektiğini dile getirdi.

        Suriye'de henüz tam anlamıyla bir ateşkesin sağlanmadığını belirten Doğan, herkesin ateşkesin sağlanması ve Suriye'deki tüm kesimlerin anayasal haklar elde etmesi için yapıcı rol üstlenmesi gerektiğini kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        2 kız kardeşin cinayet şüphelisi cezaevinde intihar etti

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde evlerinde silahla vurularak öldürülen Sümeyye Khaled Abira (41) ile ablası Süheyla Özdaş'ın (44) cinayet şüphelisi Muhiddin Bağlan (59), Diyarbakır'da tutuklu bulunduğu cezaevinde yaşamına son verdi. (DHA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Gişelerde otobüs çarptı, bir daha çıkamadı!
        Gişelerde otobüs çarptı, bir daha çıkamadı!
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Kar esareti! Salona gidemeyince nikahları evde kıyıldı
        Kar esareti! Salona gidemeyince nikahları evde kıyıldı
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor