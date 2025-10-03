Habertürk
        DEM Parti yarın 'Akil İnsanlar Heyeti'nde yer alan bazı isimlerle bir araya gelecek | Son dakika haberleri

        DEM Parti yarın 'Akil İnsanlar Heyeti'nde yer alan bazı isimlerle bir araya gelecek

        DEM Parti Cumartesi günü Kezban Hatemi, Oral Çalışlar, Muhsin Kızılkaya gibi 2013-2015 döneminde "Akil İnsanlar Heyeti"nde yer alan bazı isimle bir araya gelecek

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 03.10.2025 - 16:40 Güncelleme: 03.10.2025 - 16:40
        DEM Parti'den 'akil insanlar' toplantısı
        Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre terörsüz Türkiye Süreci devam ediyor. Süreç kapsamında kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu da dinlemeleri sürdürüyor. Ancak süre açısından çok fazla ismin dinlenmesi mümkün olmayacak. Bu neden DEM Parti sürece katkıda bulunacağını düşündüğü birçok ismi bizzat dinleyecek.

        “AKİL İNSANLAR”DAN GÖRÜŞ ALINACAK

        Edinilen bilgiye göre cumartesi günü İstanbul’da önemli bir toplantı gerçekleştirilecek. 2013-2015 yıllarındaki süreç kapsamında “Akil İnsanlar Heyeti”nde yer alan Murat Belge, Muhsin Kızılkaya, Kezban Hatemi, Nihal Bengisu Karaca, Oral Çalışlar, Yılmaz Ensaroğlu ve Lale Mansur’un da aralarında yer aldığı bazı isimlerle bir araya gelinecek.

        Amaç görüşülen isimlerin tecrübelerinden faydalanmak süreci ilişkin önerileri, tespitleri varsa eleştirilerini almak. Toplantıda heyette yer alan isimlerin dışında da birçok kişi bulunacak.

        GÖRÜŞMELERİ EŞ GENEL BAŞKANLAR GERÇEKLEŞTİRECEK

        DEM Parti’den ise Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğlulları Oruç, parti sözcüsü Ayşegül Doğan ve bazı partililer yer alacak. Tüm görüşmeler tamamlandıktan sonra bir de rapor hazırlanması planlanıyor.

        #DEM Parti
        #DEM Akil İnsanlar Heyeti
        #haberler
        #Son dakika haberler
