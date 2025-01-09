Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika DEM Partili Hatimoğulları: Barış için her türlü çabayı sürdüreceğiz | Son dakika haberleri

        DEM Partili Hatimoğulları: Barış için her türlü çabayı sürdüreceğiz

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Barış için her türlü çabayı sonuna kadar harcayacağız. Suriye'de de barışın tesis edilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Herkesin bu çorbada olumlu yönde tuzu olmalıdır" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 18:51 Güncelleme: 09.01.2025 - 18:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Barış için her çabayı göstereceğiz'
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mardin’in Nusaybin ilçe merkezindeki Barış Parkı’nda bir araya gelen DEM Partililer, Suriye sınırının sıfır noktasına kadar kitlesel yürüyüş yapmak istedi. Yürüyüşe polis ekipleri, güvenlik gerekçesiyle izin vermedi.

        Toplanan kalabalık, yapılan basın açıklamasının ardından 5 dakikalık oturma eylemi düzenledi. Burada konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, barış için her türlü çabayı göstereceklerini ifade ederek, “Barış istemeyenler, ömrünü barış mücadelesine adamış DEM Parti’ye ve onun temsil ettiği bütün siyasi parti geleneklerimize karşı bir hakaret olarak addederiz. Bizler barışın oluşması için DEM Parti olarak, diyalog ve müzakere partisi olarak elimizden gelen her şeyi yapmak üzere yola koyulduk. Bunları çarpıtmaya kalkanlar şunu bilsin ki, asıl barışı istemeyen kendileridir. Mezopotamya coğrafyası, aslında devlet ve sistem karışmasa barış ve huzur içerisinde halklarımızın yaşayabildiği örnek bir coğrafyadır. Biz bu coğrafyamıza olan borcumuzu bilerek burada barışı yaratmak üzere her türlü çabayı sonuna kadar harcayacağız. Suriye’de barışın tesis edilmesi için bizler de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bütün uluslararası kamuoyuna buradan seslenmek istiyorum; Herkesin bu çorbada olumlu yönde tuzu olmalıdır. Bizler barış demekten asla vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tülay Hatimoğulları
        #Dem
        #Nusaybin
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Doğurganlığı artırmak için ulusal eylem planı hazırlanacak"
        "Doğurganlığı artırmak için ulusal eylem planı hazırlanacak"
        Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor!
        Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor!
        Yıpranan bayrağı değiştirmek istedi... Zirvede acı son!
        Yıpranan bayrağı değiştirmek istedi... Zirvede acı son!
        "Herkes kırmızı kart bulunduracak"
        "Herkes kırmızı kart bulunduracak"
        9 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        9 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        7 bıçak darbesine 8 yıl hapis!
        7 bıçak darbesine 8 yıl hapis!
        Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı Joseph Aoun
        Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı Joseph Aoun
        Gamze'nin ölümünde yargılanan eşine önce müebbet sonra beraat!
        Gamze'nin ölümünde yargılanan eşine önce müebbet sonra beraat!
        Ailesinden ilk açıklama
        Ailesinden ilk açıklama
        Ziyech çıkmazı!
        Ziyech çıkmazı!
        Tartışma büyüyor
        Tartışma büyüyor
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Ünlülerin evleri kül oldu
        2 PTT görevlisini öldüren katilden şeker krizi savunması!
        2 PTT görevlisini öldüren katilden şeker krizi savunması!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        "Süreçlerin tamamında pestisit denetimi yapıyoruz"
        "Süreçlerin tamamında pestisit denetimi yapıyoruz"