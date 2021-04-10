Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Demans teşhisi konulduğunda sorulması gereken 7 soru

Demans teşhisi konulduktan sonra hala yapabileceğiniz pek çok şey var ve doğru tıbbi bilgilere sahip olmak, bu yolda beyninizi daha uzun yıllar güçlü tutabilir. Size veya sevdiklerinize demans teşhisi konulduğunda, hekiminize işte bu soruları sormalısınız... Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Derya Uludüz yazdı

Demans teşhisi konulduğunda sorulması gereken 7 soru

Demans, özellikle ne bekleyeceğinizi bilmediğinizde korkutucu olabilir. Bununla birlikte demansın, illaki hayatınızın her saniyesini altüst eden karanlık ve gizemli bir hastalık olması gerekmez. Demans teşhisi konulduktan sonra hala yapabileceğiniz pek çok şey var ve doğru tıbbi bilgilere sahip olmak, bu yolda beyninizi daha uzun yıllar güçlü tutabilir. Size veya sevdiklerinize demans teşhisi konulduğunda, hekiminize şu soruları sormalısınız:

1- NE TÜR DEMANSIM VAR?

Alzheimer, en yaygın demans türüdür ve demans vakalarının yüzde 60-80’ini oluşturur. Beyinde tau ve amiloid beta proteinlerinin sinir hücreleri arasında birikmesi sonucu gelişir. Bu, beyinde sinir hücrelerinin ölmesine neden olur ve böylece beyin tarafından kontrol edilen işlevleri etkiler.

Vasküler demans, en sık görülen ikinci demans türüdür. Demans hastalarının yüzde 10'unun vasküler demans hastası olduğu tahmin edilmektedir. Vasküler demans, beyne giden kan akışındaki problemlerden kaynaklanır. Diyabet, yüksek kolesterol, felç ve kalp sağlığı gibi kalp ve damar hastalıklarıyla yakından bağlantılıdır.

Frontotemporal demans en sık 45-65 yaşları arasında görülür. Vakaların yaklaşık yüzde 40'ında aile öyküsü vardır. Bu hastalık, düşünme, davranış ve hafızadan sorumlu beynin bu önemli alanlarında kan akışının azalmasına ve düşük aktiviteye neden olur. Demans hastalarının yüzde 10-15’inin bu türden olduğu tahmin edilmektedir. Frontotemporal demans, beynin ön veya yanlarındaki lobların hasar görmesinden kaynaklanır.

Lewy cisimcikli demans, beyindeki küçük protein birikintilerinin (Lewy cisimcikleri) birikmesinden kaynaklanır. Lewy cisimleri ayrıca Parkinson hastalığına da neden olur ve Parkinson hastalarının yaklaşık üçte biri sonunda demans geliştirir.

2- ALZHEIMER HASTALIĞI İLE BUNAMA ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Bunama, günlük yaşama müdahale edecek kadar şiddetli zihinsel yeteneklerdeki düşüş için kullanılan genel bir terimdir. Pek çok farklı bunama türü vardır ve birçok koşul buna neden olur. Alzheimer hastalığı ise, bunamanın en yaygın türüdür ve vakaların yüzde 60-80'ini oluşturur.

3- DEMANSA YAKALANMAMA NE SEBEP OLDU?

Demansın bilinen tek bir nedeni yoktur; bunun yerine, bu yıkıcı duruma yol açabilecek bir dizi risk faktörü vardır.

* Genetik aile öyküsü
* Anormal protein birikimi
* Beyinde iltihaplanma
* Kan-beyin bariyerinin bozulması
* Sedanter yaşam tarzı
* Oksidatif stres
* Travmatik beyin hasarı
* Tütün, alkol veya madde bağımlılığı
* Depresyon
* Şeker, sağlıksız yağ ve işlenmiş yiyeceklerle beslenme
* Obezite
* Felç ve vasküler (kan damarı) hastalık öyküsü
* Kalp hastalığı veya kalp krizi
* Hipertansiyon
* İnsülin direnci veya Tip-2 diyabet
* Yüksek kolesterol düzeyi
* Parkinson hastalığı
* Uyku apnesi
* Yeni öğrenme gerektirmeyen bir yaşamı sürdürme
* Yüksek homosistein veya C-reaktif protein gibi vücutta iltihaplanma varlığı
* Ağır metal zehirlenmesi

Unutmayın ki, genetik hariç, bu risklerin çoğu değiştirilebildiğinden demansın yaşam kalite ve süresi üzerindeki etkileri de değiştirilebilirdir!

4- NE KADAR VAKTİM VAR?

Unutmayın durum ilerleyicidir ve kişilerin yaşam beklentisini sınırlar. Ancak bu süre, tedavi, yaşam tarzı değişiklikleri ve sahip olunan demans türü gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ne yazık ki beyin sadece hafızayı ve düşünceyi kontrol etmez; aynı zamanda vücut için de kontrol merkezidir. İlerleyici beyin hücresi ölümü, sonunda sindirim sistemi, akciğerler ve kalp gibi organ ve sistemlerin de bozulmasına neden olur, bu da yaşam süresini kısaltır.

Yaşam kalitesini etkileyen temel faktörler şunlardır:

Yaş: Demans hastalarının çoğu yaşlıdır ve maalesef daha erken ölümlere neden olabilecek diğer hastalıklara karşı daha savunmasızdır.

Teşhis anındaki demans şiddeti: Erken unutkanlık ve düşünme ile ilgili sorunlar gözden kaçabilir veya kabullenilmez. Demans, ileri bir aşamada tespit edilirse, hayatta kalma süresi azalır.

Genel sağlık durumu: Kalp hastalığı, diyabet veya yüksek tansiyon gibi başka hastalıkları olan kişiler, genellikle sağlıklı olanlara göre daha düşük bir yaşam beklentisine sahip olma eğilimindedir.

Bilişsel işlev seviyesi: Daha yüksek işlevsel yeteneği olan kişiler daha uzun yaşama eğilimindedir. İleri demans hastalarında bile bilişsel aktiviteler yapan bireylerin daha uzun yaşam sürelerine sahip olduklarına dair kanıtlar var.

Cinsiyet: Bazı araştırmalar, demanslı kadınların ortalama olarak erkeklerden daha uzun yaşayabileceğini gösteriyor. Kadınlar, hastalığın şiddetli aşamasında daha uzun süre hayatta kalıyor gibi görünüyorlar.

5- HAFIZA KAYBI DIŞINDA HANGİ BELİRTİLERLE KARŞILAŞACAĞIM?

* Matematiksel hesaplamalarda sorunlar,
* Her gün yapılan görevleri yerine getirmede zorluk,
* Yolu kaybetmek veya genel mekansal hafıza problemleri,
* Saat, tarih veya konumla ilgili ani kafa karışıklığı,
* Kelime bilgisi veya sözlü anlatımda sıkıntı yaşamak,
* Ruh hali veya kişilikte değişimler yaşamak,
* Huzursuzluk veya ajitasyon,
* Yürüyüş zorluğu,
* İdrar aciliyeti veya idrar kaçırma.

6- DEMANSI YAVAŞLATMAK İÇİN NE YAPILABİLİR?

İlaçlar

Hafıza kaybı, zihin karışıklığı ve düşünme sorunları gibi belirtileri hafifletmek için halihazırda ülkemizde kullanılan iki tür ilaç var: Kolinesteraz inhibitörleri ve memantin. Şu anda Alzheimer belirtilerini erken ila orta aşamalarda tedavi etmek için onaylanan reçeteli ilaçların tümü, kolinesteraz inhibitörleri adı verilen bir ilaç sınıfından gelmektedir. Kolinesteraz inhibitörleri, öğrenme ve hafıza için önemli bir kimyasal haberci olan asetilkolini yüksek tutarak sinir hücreleri arasındaki iletişimi destekler. Orta ila şiddetli aşamalar için ise memantin reçete edilir. Memantin bilgi işleme, depolama ve erişiminde yer alan bir kimyasal olan glutamatın aktivitesini düzenler. Ayrıca, demansın altında, vasküler hastalık ve sistemik iltihaplanma gibi nedenler yatıyorsa antihipertansif ilaçlar, kolesterol düşürücü ilaçlar, statin vb. gibi risk faktörlerini azaltan ilaç tedavileri faydalı olabilir.

Ek tedaviler: Kaprilik asit

Kaprilik asit, hindistancevizi yağı veya hurma çekirdeği yağı işlenerek üretilen orta zincirli bir trigliserittir. Vücut kaprilik asidi “keton cisimleri” adı verilen maddelere ayırır. Alzheimer'ların bir sonucu olarak glikoz kullanma yeteneklerini kaybetmiş beyin hücreleri, kaprilik asitten türetilen keton cisimlerini, glikoza alternatif bir enerji kaynağı olarak kullanabilir.

Koenzim Q10

Koenzim Q10, vücutta doğal olarak oluşan ve normal hücre reaksiyonları için gerekli olan bir antioksidandır. Artan oksidatif stres, Alzheimer hastalığında büyük bir rol oynar. Araştırmalara göre, Alzheimer’da görülen amiloid birikmesinden çok önce, mitokondriyal disfonksiyon ve artmış reaktif oksijen türü ortaya çıkıyor.Koenzim Q10 ise, oksidatif stresin zararlarını azaltır ve mitokondriyel fonksiyon bozukluğunu tamir eder.

Ginkgo Biloba

Ginkgo biloba, beyin ve vücuttaki hücreler üzerinde olumlu etkileri olabilecek birkaç bileşik içeren bir bitki özütüdür. Ginkgo biloba'nın hem antioksidan hem de anti-enflamatuar özelliklere sahip olduğu, hücre zarlarını koruduğu ve nörotransmiter fonksiyonunu düzenlediği düşünülmektedir.

Huperzine A

Huperzine A, geleneksel Çin tıbbında yüzyıllardır kullanılan bir yosun özütüdür. Mevcut Alzheimer tedavisinde reçetelenen kolinesteraz inhibitörlerine benzer özelliklere sahiptir.

Fosfatidilserin

Fosfatidilserin, sinir hücrelerini çevreleyen zarların birincil bileşeni olan bir tür yağdır. Alzheimer hastalığında ve benzeri bozukluklarda sinir hücreleri henüz anlaşılmayan nedenlerle dejenere olur. Fosfatidilserin ile tedavinin arkasındaki teori, kullanımının hücre zarını kaplayabilmesi ve muhtemelen hücreleri dejenerasyondan koruyabilmesidir.

Yaşam tarzı değişiklikleri

Sağlıklı yaşam tarzı seçimleri genel sağlığı iyileştirir ve bilişsel sağlığın korunmasında rol oynayabilir.

Düzenli egzersiz, günlük yürüyüş gibi aktiviteler ruh halini iyileştirmeye ve eklem, kas ve kalbin sağlığını korumaya yardımcı olabilir. Egzersiz ayrıca dinlendirici uykuyu teşvik eder ve kabızlığı önler. Alzheimer'lı yürüme güçlüğü çeken insanlar, sabit bir bisiklet kullanabilir veya sandalyelerinde oturarak bile egzersiz yapabilirler.

Alzheimer'lı insanlar yemek yemeyi unutabilir, yemek hazırlama ilgisini kaybedebilir veya sağlıklı bir yiyecek kombinasyonu tercih etmeyebilir. Ayrıca su içmeyi unutarak kabızlığa yol açacak kadar susuz kalabilirler. Alzheimer hastalığı olan kişinin sevdiği ve yiyebileceği sağlıklı yiyecekler, bol su ve sağlıklı içecekler satın alınmalı ve unutmamak adına gerekirse günlük program yapılmalıdır. Huzursuzluğu artırabilecek, uykuyu etkileyebilecek ve sık idrara çıkma ihtiyacını tetikleyebilecek kafeinli içeceklerden kaçınmak gerekir. Yüksek proteinli ve sağlıklı yağlarla yapılan yemekler, bol karbonhidratlı yemeklerden çok daha yararlıdır ve uzun süre tok kalmayı sağlar. Akdeniz diyeti, omega 3’ler, polifenoller ve flavonoidler tarafından zengin olduğundan bilişsel işlevi iyileştirebilir.

Sosyal etkileşimler ve aktiviteler, bilişsel becerilerin korunmasını sağlar ve genel ruh sağlığını iyileştirir. Alzheimer'lı hastaların başka insanlarla birarada olacağı kurslara, halk eğitim merkezlerine gitmesi sağlanabilir.

7- ÇOCUKLARIMIN DEMANS OLMA İHTİMALİ NEDİR?

Annesi, babası ya da her iki ebeveyni Alzheimer ya da demans olan bireyler sıklıkla kendilerinde de ileride aynı hastalığın ortaya çıkacağı korkusuyla yaşarlar. Ancak, Alzheimer, tek başına genetik bir hastalık değildir; çevresel ve genetik risk faktörleri bir araya gelerek bu hastalığı meydana getirir. Çocuk, anne babadan Alzheimer genini alsa bile, çevresel faktörler iyileştirilerek hastalığın ortaya çıkması engellenebilir. Yapılan araştırmalar da, Alzheimer vakalarının sadece yüzde 5-10 kadarının aile genetiği geçişli olduğunu gösteriyor. Özellikle APO-E e4 genini taşıyanların mutlaka Alzheimer olacağı ile ilgili batıl bilgiler var. Bu gen sadece bir risk faktörüdür, tek başına varlığı mutlaka Alzheimer hastalığına sebep olacak anlamına gelmez.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 135 milyonu aştı
SAĞLIKDünyada korona bilançosu ne durumda?
SON DAKİKA 9 Nisan Koronavirüs tablosu AÇIKLANDI! Bugün korona vaka sayısı kaç oldu? Türkiye vefat sayısı
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
Son dakika... Türkiye Koronavirüs yeni vaka sayısı belli oldu! 60 bin sınırında... - Haberler
SAĞLIKYeni vaka sayısı 55 bin 791
"Sağlık çalışanlarının aileleri de aşılanmalı"
SAĞLIK"Sağlık çalışanlarının aileleri de aşılanmalı"
Mutasyonlu virüs nedir? Mutasyonlu koronavirüs farkı ve belirtileri neler?
SAĞLIKMutasyonlu koronavirüs farkı ve belirtileri
UMUTLANDIRDI! Prof. Dr. Enginyurt: Temmuz'da nefes alacağız, eylüle temiz bir şekilde gireceğiz - Haberler
SAĞLIKUmutlandıran açıklama: Temmuz'da nefes alacağız
ERÜ'de Covid-19 aşı adayının faz-2 uygulamaları bugün tamamlanacak
SAĞLIKYerli aşıda flaş gelişme!
B-PLANI... Son dakika: Korona alarmı! Yoğun bakımda yeni plan devrede
SAĞLIKProf. Dr. Özkan: Yoğunluk nedeniyle B planı devrede
SON DAKİKA! Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan'dan iyi haber - HABERLER
SAĞLIKBilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan'dan iyi haber
Her tiroid nodülü ameliyat gerektirir mi?
SAĞLIKHer tiroid nodülü ameliyat gerektirir mi?