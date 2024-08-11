Demet Akalın'a MUSKİ'den 18 bin TL su faturası cevabı

"SAYAÇTA HERHANGİ BİR ARIZA TESPİT EDİLMEDİ"

MUSKİ tarafından yapılan açıklamada; "Özellikle sosyal medya üzerinden su faturaları konusunda bazı paylaşımlar nedeniyle kurumumuz birtakım eleştirilere maruz kalmıştır. Bu nedenle konu hakkında açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

Sayın Demet Akalın dün sosyal medya üzerinden evine oturmadığı halde 18 bin TL su faturası geldiğini belirten bir paylaşım yapmıştır. Bu şikâyet üzerine ekiplerimiz kurumumuzdan kaynaklı bir sorun olup almadığı ile ilgili Sayın Akalın’ın su sayacını kontrol etmiştir. Yapılan kontrollerde sayaçta herhangi bir arıza tespit edilmemiş, tahakkuk edilen ücret kadar su kullanıldığı belirlenmiştir. Geçtiğimiz yıl ve aylarda aynı dönemlerde Sayın Akalın’ın su tüketiminin bu ay ki kadar olmasa da yine yüksek miktarlarda olduğu görülmüştür. Bunun üzerine kurumumuz tarafından Sayın Demet Akalın’a sayaçta herhangi bir arıza olup olmadığı, dilerse konutta bulunan otomatik bahçe sulama sistemin ve yüzme havuzu devir daim sistemlerini kontrol ettirmesi gerektiği bilgi verilmiştir. Son olarak; su faturalarında kurumumuzdan kaynaklı herhangi bir mağduriyet yaşanması durumunda bunun hızlıca telafi edilerek çözüme kavuşturulacağının bilinmesini isteriz" denildi.