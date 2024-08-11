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        Haberler Magazin Demet Akalın'a MUSKİ'den 18 bin TL su faturası cevabı - Magazin haberleri

        Demet Akalın'a MUSKİ'den 18 bin TL su faturası cevabı

        Demet Akalın, Bodrum Yalıkavak'taki yazlık villasına gelen 18 bin TL'lik su faturası karşısında şaşkınlığa uğrayarak Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (MUSKİ) sitem etmişti. MUSKİ ekipleri yapılan tespitte hata olmadığını belirterek Akalın'a MUSKİ'nin sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 12:57 Güncelleme: 11.08.2024 - 12:57
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        Bodrum Yalıkavak’ta lüks bir sitede geniş bir arazi üzerinde yazlık villası bulunan şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında oturmadığı evine, 18 bin lira su parası geldiğini belirterek Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi MUSKİ’ye sitemde bulunmuştu.

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        52 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Oturmadığım Bodrum'daki eve 18 bin lira su parası gelmiş. Hayaletler geziyor herhalde evde" ifadelerine yer vermişti.

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        Demet Akalın'ın bu paylaşımının ardından MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün Bodrum’daki ekipleri, şarkıcının 18 bin lira su parası serzenişinin ne kadar doğru olduğunu tespit etmek için tekrar Yalıkavak’taki villasına giderek yanlışlık olup olmadığını kontrol etmek için tekrar su kullanım miktarını baktı.

        MUSKİ ekipleri yapılan tespitte hata olmadığını belirterek Demet Akalın’a MUSKİ’nin sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

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        "SAYAÇTA HERHANGİ BİR ARIZA TESPİT EDİLMEDİ"

        MUSKİ tarafından yapılan açıklamada; "Özellikle sosyal medya üzerinden su faturaları konusunda bazı paylaşımlar nedeniyle kurumumuz birtakım eleştirilere maruz kalmıştır. Bu nedenle konu hakkında açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

        Sayın Demet Akalın dün sosyal medya üzerinden evine oturmadığı halde 18 bin TL su faturası geldiğini belirten bir paylaşım yapmıştır. Bu şikâyet üzerine ekiplerimiz kurumumuzdan kaynaklı bir sorun olup almadığı ile ilgili Sayın Akalın’ın su sayacını kontrol etmiştir. Yapılan kontrollerde sayaçta herhangi bir arıza tespit edilmemiş, tahakkuk edilen ücret kadar su kullanıldığı belirlenmiştir. Geçtiğimiz yıl ve aylarda aynı dönemlerde Sayın Akalın’ın su tüketiminin bu ay ki kadar olmasa da yine yüksek miktarlarda olduğu görülmüştür. Bunun üzerine kurumumuz tarafından Sayın Demet Akalın’a sayaçta herhangi bir arıza olup olmadığı, dilerse konutta bulunan otomatik bahçe sulama sistemin ve yüzme havuzu devir daim sistemlerini kontrol ettirmesi gerektiği bilgi verilmiştir. Son olarak; su faturalarında kurumumuzdan kaynaklı herhangi bir mağduriyet yaşanması durumunda bunun hızlıca telafi edilerek çözüme kavuşturulacağının bilinmesini isteriz" denildi.

        #Demet Akalın
        #MUSKİ
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