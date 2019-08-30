İHA'nın haberine göre; Bodrum'da sahne alan ünlü sanatçı Demet Akalın, yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir gece yaşattı. Biletlerin yok satıldığı konserde Akalın'ı izlemek isteyen sevenleri saatler öncesinden mekanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Şarkıcı Demet Akalın, önceki gün bir mekanda sahne aldı. Ünlü sanatçının sahne aldığı mekanın yer aldığı sokakta saatler öncesinden uzun kuyruklar oluştu. Akalın, sahneye taşlı güneş gözlükleriyle çıktı. Eğlence mekanını dolduran Akalın hayranları nedeniyle mekanın kapıları saatler öncesinde kapandı. Adım atacak yer kalmayan mekanda Akalın, sevenleri ile fotoğraf çektirdi.
Slow parçalara da yer veren Akalın, doğum günü olanlara, balayında olanlara ve evlilik yıl dönümü olanlara ikramlarda bulundu.
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