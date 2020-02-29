HABERTURK.COM

Dün İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33, topçu saldırısında ise 1 olmak üzere toplam 34 askerimiz şehit oldu. Acı haberler tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getiren ünlü isimler, sahne alacakları etkinlikleri de birer birer iptal etti.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan popçu Demet Akalın, Azerbaycan'dan gelen destek mesajını takipçileriyle paylaştı. Akalın, şu ifadeleri kullandı:

"BİZ YEMEK YEMEYE UTANIRKEN, ÖPÜŞÜRKEN STORY ATANLAR VAR"

Gel de bu Azerbaycan'a kurban olma. İyi ki tanıdığım güzel dostlar var orada... Biz evde yemek yemeye utanırken, öpüşürken, gezerken story (hikaye) atanlar var...

'Bugünkü konserimizi iptal ettik' demeye bile elim varmadı. İnsanın aklına gelmiyor. Bunu çok büyük meziyetmiş gibi yazmak bile istemedim... Ne acayip bir dünya hakikaten. Ya birilerinde kalp yok ya da Mehmetçik'in adını çocukken bile duymadılar...

Kimseye zorla vicdan takamıyorsun ama biraz saygı... Sizin Paris gezileriniz ya da aşk hayatınız istemsiz benim keşfetime düşüyor. Azcık el insaf ya! Azıcık...

DEMET'TEN ŞEYMA'YA SERT SÖZLER

Akalın'ın bu sözleri İdlib paylaşımının ardından sevgilisi Guido Senia ile öpüşürken videosunu yayınlayan Şeyma Subaşı'ya gönderme olarak yorumlandı.

SOSYAL MEDYA HESABINI GİZLEDİ

Demet Akalın'ın paylaşımına takipçilerinden destek yağarken, Subaşı, gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabını gizledi.