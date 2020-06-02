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Milyonlarca insanın hayatına kabus gibi çöken koronavirüs salgınına Türkiye'de yakalanan ünlü isimlerden biri de sunucu ve manken Esra Balamir olmuştu.

Testi pozitif çıkan Balamir, tedavi sürecine başlayarak evinde izole oldu ve hastalığı yendi.

Sunucu, iyileştikten sonra soluğu ilk olarak yakın arkadaşı Demet Akalın'ın yanında aldı. O anları sosyal medya hesabının hikaye kısmına ekleyen Akalın, Esra Balamir ile şakalaştığı anları takipçileriyle paylaştı.

"SENİNLE ANCA SOKAKTA GÖRÜŞÜRÜZ"

Şarkıcı ile arasındaki mesafeyi korumayı ihmal etmeyen Balamir, arkadaşının "Sen şimdi donör olabilirsin değil mi?" sorusuna, "Evet, lazım mı bir şey vereyim mi?" diyerek espri yaptı. Demet Akalın daha sonra "Seninle anca sokakta görüşebiliriz, bir süre daha 2 metre arayla" şeklinde karşılık verdi.

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