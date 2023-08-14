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        Haberler Magazin Demet Akalın ile Resul Dindar, sahnede sıra tartışması yaşadı

        Demet Akalın ile Resul Dindar, sahnede sıra tartışması yaşadı

        Demet Akalın ile meslektaşı Resul Dindar, Arhavi'de sahne sırası nedeniyle dinleyicilerinin önünde tartıştı. Akalın ile Dindar'ın tartışmasının nedeni sahne sırası

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 09:34
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        Sahnede sıra kavgası
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        Mustafa Sandal ile sahne adı Uzi olan Utku Cihan Yalçınkaya arasında geçtiğimiz ay sahne sırası nedeniyle polemik yaşanmıştı

        Uzi, Ağrı Dağı Müzik Festivali'nde sahneye Mustafa Sandal'dan sonra çıkmayı kabul etmeyerek festivale katılmamıştı.

        Sahne sırası nedeniyle bir tartışma da Demet Akalın ile Resul Dindar arasında yaşandı.

        Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'nde aynı gün konser veren Akalın ile Dindar, seyircilerin önünde tartıştı.

        Tartışma şöyle yaşandı; saat 20.30'da sahneye çıkan Resul Dindar, programını uzatınca Demet Akalın, bu duruma bir hayli öfkelendi. Saat 22.30'da sahneye çıkacak olan Akalın, konseri bitirmemesi üzerine Dindar'a bir görevli aracılığıyla haber gönderdi. Şarkı söylerken, görevlinin kulağına Demet Akalın'ın gönderdiği haberin fısıldamasına öfkelenen Resul Dindar, Demet Akalın'ı seyircilere; "Size çok güzel bir şey söyleyeceğim, ne kadar yakıştığına siz karar verin. Demet Akalın Hanımefendi sahneye 22.30'da çıkmak istiyormuş, eğer çıkmazsa gidecekmiş. Benim sahnemi erken bitirmemi istiyormuş yoksa gidecekmiş. Ben buranın çocuğuyum, ben Karadeniz müziğiyim. Sen beni tanımıyorsun, benim saatim 11” şeklinde şikâyet etti.

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        Demet Akalın, bunun üzerine sahneye çıkarak Resul Dindar ile tartıştı. Tartışmanın ardından konserine devam eden Dindar, birkaç şarkı daha söyledikten sonra sahneden indi. Hemen ardından da Demet Akalın konserine başladı.

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        #Demet Akalın
        #Resul Dindar
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