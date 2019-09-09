Demet Akalın'ın Giovanni Guidetti paylaşımına tepki yağdı! Akalın: Koçumuz niye Türk değil? -Magazin

2019 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan karşısında muhteşem bir mücadele veren milli takımımız maçı beşinci sette kaybetti. Milli takımımız maç sonrası her kesimden alkış toplandı.

AKALIN: KOÇUMUZ NİYE TÜRK DEĞİL?

Maç sonrası şarkıcı Demet Akalın'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım ise eleştiri topladı. "Abi koçumuz niye Türk değil? Kaybetmezdik. Yine de teşekkürler kızlar" paylaşımını yapan Akalın'a tepkiler yağdı.

— Demet Akalin (@DemetAkalin) September 8, 2019

TEPKİ YAĞDI

Akalın, 10 yıldır Türkiye'de yaşayan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti hakkında yaptığı paylaşım ile Twitter gündeminde ilk sıraya yükseldi. Birçok kullanıcı Akalın'a tepkisini sosyal medyadan dile getirdi.

İşte Akalın'a gelen eleştirilerden bazıları:

- Demet Akalın’ın Türk olmadığı için beğenmediği İtalyan koç Guidetti’nin bu ülkeye Demet Akalın’dan daha fazla hayrı dokunmuş.

- Teşekkürler Koç Guidetti. Bu yabancı düşmanlığından kurtulmalıyız.

- Koç Guidetti’nin bu ülkeye Demet Akalın’dan daha faydalı bir insan olduğu gerçeği...

"VOLEYBOL BİR ÇOCUĞUN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİREBİLİR"

Voleybolcu Bahar Toksoy ile dünyaevine girmesinin ardından Türkiye'de yaşayan Guidetti, kız çocuklarına voleybol öğretmek için Bitlis'ten Elazığ'a Türkiye'nin her yerini adım adım geziyor.

"Yarının Sultanları' projesi en büyük hayalimdi" diyen Guidetti, "Voleybol bir çocuğun hayatını değiştirebilir, geleceğini şekillendirebilir" ifadelerini kullanmıştı.

"TAKIMIN YAPTIĞIYLA GERÇEKTEN ÇOK MUTLUYUM"

Uluslararası ve ulusal arenada birçok şampiyonluğu bulunan 46 yaşındaki Guidetti, final maçının ardından yaptığı açıklamada, Ankara seyircisine desteklerinden ötürü teşekkür etmişti.

Genç takım olduklarına işaret eden Guidetti, "Takımın yaptığıyla gerçekten çok mutluyum. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Sırbistan bugün en iyi oyununu oynamadı. Maçı onlara biz verdik. Hepsi genç oyuncular. Çoğunun ilk final maçı. Çok genç bir takımız. O yüzden birçok hata yaptık." ifadelerini kullanmıştı.