Demet Akalın: O klozeti öyle bırakmaz!

"Her şeyi yapmaya hazırım"

Demet Akalın'ın tuvaletini hangi ünlü kirli bıraktı? "O klozeti öyle bırakmaz!" - Magazin haberleri

HABERTURK.COM

Geçtiğimiz pazar İbo Show'un yılbaşı çekimi için gelen Bülent Ersoy'un çekime dört bavul kıyafet ile geldiği ve aynı kanalda başka bir program yapan Demet Akalın'ın ise kendi kulisini sanatçı için boşalttığı iddia edildi.

Programa konuk gelen başka bir ünlünün, kendi lavabosunu kullandığını fark eden Akalın'ın çok sinirlenip, stüdyoyu ayağa kaldırdığı öne sürüldü.

"O KLOZETİ ÖYLE BIRAKMAZ"

Çıkan haberlerin ardından bir sosyal medya kullanıcısının "Nereden anlamış?" yorumunu gören Akalın, yanıtıyla yine sosyal medyada gündem oldu.

Akalın, o takipçisine, "Söylerdim ama çok ayıp olurdu! Hiçbir kadın sanatçı olmasına gerek yok! O klozeti öyle bırakmaz! Erkek belki" cevabını verdi.