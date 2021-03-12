ACI GERÇEĞİ AÇIKLAMIŞTI

Rasim Öztekin'in geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmesinden sonra Nişantaşı'nda görüntülenen Akbağ, çarpıcı bir açıklamada bulunmuştu.

Akbağ, hayata veda eden usta oyuncu ile ilgili şunları söylemişti:

Çok kötü bir gün geçirdim, çok ağladım. O yüzden söylenecek bir şey yok. Çok genç kaybettik Rasim'ciğimi. Çok üzgünüz hepimiz. Kalbi zaten problemliydi. Bir de Covid-19 sebebiyle olması gereken bir ameliyatı da galiba ihmal etmiş. Kalp krizi, aramızdan aldı onu.