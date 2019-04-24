Demet Akbağ eşi Zafer Çika için mevlit okuttu

Giriş: 24.04.2019 - 08:22 | Güncelleme:  

Geçtiğimiz ay İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 20 yıllık eşi Zafer Çika’nın vefatının ardından bir süredir hiçbir yerde görünmeyen Demet Akbağ, önceki gün Bebek Camii'ne girerken görüntülendi. Zafer Çika’nın ölümünün 40. gününde camide mevlit okutturan Akbağ, çıkışta gazetecilere konuşmak istemediğini belirterek oradan ayrıldı

  • 1Demet Akbağ eşi Zafer Çika için mevlit okuttu - Magazin haberleri
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    Geçtiğimiz ay İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. İzmir'den Çeşme istikametine giden Muammer Renda idaresindeki cipin Narlıdere-Güzelbahçe mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan Zafer Çika, kaldırıldığı 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

  • 2Demet Akbağ eşi Zafer Çika için mevlit okuttu - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, 20 yıllık eşi Zafer Çika’nın vefatının ardından bir süredir hiçbir yerde görünmeyen Demet Akbağ, önceki gün Bebek Camii'ne girerken görüntülendi.

  • 3Demet Akbağ eşi Zafer Çika için mevlit okuttu - Magazin haberleri
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    Zafer Çika’nın ölümünün 40. gününde camide mevlit okutturan Akbağ, çıkışta gazetecilere konuşmak istemediğini belirterek oradan ayrıldı. Oldukça üzgün olduğu gözlenen Akbağ, evinin yolunu tuttu. 

  • 4Demet Akbağ eşi Zafer Çika için mevlit okuttu - Magazin haberleri
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