Ezel Akay ile Demet Akbağ 15 yıllık aradan sonra komedi filmi '9 Kere Leyla' için bir araya geldi. İkili set arasında keyifli sohbetler yaptı.

Kanlıca'da çekimleri başlayan filmde Akbağ'ın yanı sıra Haluk Bilginer, Elçin Sangu, Fırat Tanış, Alican Yücesoy, Hakan Eke, Emre Kıvılcım, İhsan Ceylan ve Hasan Eflatun Akay oynuyor. Contact Film Works yapımı olan filmin dağıtımcısı ise CGV Mars.

Filmin Konusu:

'Leyla' (Demet Akbağ) ile 'Adem' (Haluk Bilginer) bir çıkmazın içindedir. Ölüm onları ayırıncaya kadar birlikte olacaklarına söz vermişlerdir. Ancak ölüm bir türlü onları ayırmamaktadır. 'Adem' evliliğini sonlandıramaz. Sadece iyi bir şeye sebep olur; 'Kadınların yeni bir dünya kurmasına'...