Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Demet Evgar'ı yıkan vefat

        Demet Evgar'ı yıkan vefat

        Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Durbay'ın vefatı, hemşehrisi olan ünlü oyuncu Demet Evgar'ı yıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2025 - 23:07 Güncelleme: 14.12.2025 - 23:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Demet Evgar'ı yıkan vefat
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa’nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan acı haber geldi. Manisa ilinin ilk kadın belediye başkanı olan 37 yaşındaki Durbay, kolon kanseri tedavisi sırasında gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. Son olarak Gülşah Durbay’ın solunum cihazına bağlı şekilde takip edildiği belirtilmişti.

        Gülşah Durbay
        Gülşah Durbay

        2 Aralık’tan bu yana yoğun bakımda tedavi gören Gülşah Durbay, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Ünlü oyuncu Demet Evgar, hemşehrisi olan Gülşah Durbay'ın vefatıyla yıkıldı. Evgar, oldukça duygusal bir mesaj paylaştı; "Gülşahçığım; güzel kardeşim, gururumuz başkanım. Gittiğin yer buradan daha iyi baksın sana. Hak ettiğin gibi. Çok üzgünüm. İçim üzgün, dışım üzgün. Nur içinde ol başkan. Sen Manisamızın gururu Atamızın kızısın. Bu ülke seni ve hizmetlerini unutmayacak."

        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gülşah Durbay
        #demet evgar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ın 'ilk gol' laneti sürüyor!
        Beşiktaş'ın 'ilk gol' laneti sürüyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu
        6 gollü düelloda kazanan yok!
        6 gollü düelloda kazanan yok!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart pozisyonu ağırdı!
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart pozisyonu ağırdı!
        "Futbol değil, tiyatroydu!"
        "Futbol değil, tiyatroydu!"
        Aylık 1.8 milyar lira daha az ödeme
        Aylık 1.8 milyar lira daha az ödeme
        Dev maçta Beşiktaş 10 kişi!
        Dev maçta Beşiktaş 10 kişi!
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı