Demet isyan etmişti... TDK'ya göre hangisi doğru?

Instagram hesabını aktif kullanan popçu Demet Akalın, dil bilgisine isyan etmişti.

Kızı Hira'nın Türkçe kitabındaki heceleme örnekleriyle ilgili "Ben yapsam içimden geçersiniz. Yani 40 yıldır bildiğimiz şeyleri niye birinci sınıfta değiştirirler, hangi akla hizmet anlamıyorum ki?" diyerek gönderisine Milli Eğitim Bakanlığı'nı (MEB) etiketlemişti.

"KİTAP DOĞRU"

Türk Dil Kurumu'na göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkçe kitabındaki heceleme şekli doğru. TDK'nın sitesinde bitişik yazılan kelimelerdeki heceleme kuralı şu şekilde açıklanıyor:

İlk heceden sonraki heceler ünsüzle başlar. Bitişik yazılan kelimelerde de bu kurala uyulur, 'ba-şöğ-ret-men, il-ko-kul' gibi.

"AĞIZ AÇMA SAYISI İLE HECELENİYOR"

Bir ilkokul öğretmeni de konutla ilgili konuşarak şu ifadeleri kullandı:

Yeni müfredata göre kelime 'il-köğ-re-tim' şeklinde heceleniyor. Birleşik sözcükler, hecelerin ağızdan çıktığı şekliyle bölünüyor. Kelime, ağız açma sayısı ile heceleniyor. Eskiden böyle değildi, ancak en az 5 senedir bu şekilde kullanılıyor.