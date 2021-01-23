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HaberlerFiskosDemet isyan etmişti... TDK'ya göre hangisi doğru? - Magazin haberleri
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Demet isyan etmişti... TDK'ya göre hangisi doğru?

Yazım yanlışları ile zaman zaman sosyal medyada eleştirilen popçu Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde kızı Hira'nın kitabındaki 'ilköğretim' kelimesinin 'il-köğ-re-tim' şeklinde hecelenmesine tepki göstermişti. Şarkıcının isyanı üzerine bu kelimelerin Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre hangisinin doğru olduğu merak konusu oldu

Demet isyan etmişti... TDK'ya göre hangisi doğru? - Magazin haberleri

Instagram hesabını aktif kullanan popçu Demet Akalın, dil bilgisine isyan etmişti.

Kızı Hira'nın Türkçe kitabındaki heceleme örnekleriyle ilgili "Ben yapsam içimden geçersiniz. Yani 40 yıldır bildiğimiz şeyleri niye birinci sınıfta değiştirirler, hangi akla hizmet anlamıyorum ki?" diyerek gönderisine Milli Eğitim Bakanlığı'nı (MEB) etiketlemişti.

"KİTAP DOĞRU"

Türk Dil Kurumu'na göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkçe kitabındaki heceleme şekli doğru. TDK'nın sitesinde bitişik yazılan kelimelerdeki heceleme kuralı şu şekilde açıklanıyor:

İlk heceden sonraki heceler ünsüzle başlar. Bitişik yazılan kelimelerde de bu kurala uyulur, 'ba-şöğ-ret-men, il-ko-kul' gibi.

"AĞIZ AÇMA SAYISI İLE HECELENİYOR"

Bir ilkokul öğretmeni de konutla ilgili konuşarak şu ifadeleri kullandı:

Yeni müfredata göre kelime 'il-köğ-re-tim' şeklinde heceleniyor. Birleşik sözcükler, hecelerin ağızdan çıktığı şekliyle bölünüyor. Kelime, ağız açma sayısı ile heceleniyor. Eskiden böyle değildi, ancak en az 5 senedir bu şekilde kullanılıyor.

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