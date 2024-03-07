Demet Özdemir: Bunları konuşurken utanıyorum

"BENİ BU ŞEKİLDE ONURLANDIRMASI HOŞUMA GİTTİ"

Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Melisa Döngel'in kendisi için yaptığı; "Demet, mükemmel bir kadın. İki projede beraber oynadık. İkisinde de onun desteğiyle kadroya alındım. Bir kadında hiç mi kıskançlık olmaz, Demet'te yok. Aksine yardımcı olur" şeklindeki açıklama hakkında konuştu. Özdemir, Döngel için; "Biz onunla çok güzel yolculuklar katettik. Beni bu şekilde onurlandırması çok hoşuma gitti. Ona çok teşekkür ediyorum" dedi.