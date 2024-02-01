Haberler Magazin Demet Özdemir Milano'dan yaptığı paylaşımla hayranlarını üzdü! "Bir süre son fotoğraf size!"

Demet Özdemir Milano'dan yaptığı paylaşımla hayranlarını üzdü! "Bir süre son fotoğraf size!" Son olarak Adım Farah dizisinde rol alan Demet Özdemir, bir süreliğine gözlerden uzak olacağını duyurdu. Özdemir, Milano'dan paylaştığı fotoğraflarıyla bir süre için bunların son olduğunu söyledi. Habertürk Giriş: 01.02.2024 - 11:13 Güncelleme: 01.02.2024 - 11:13 facebook

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Birçok projeyle ekran karşısına çıkan Demet Özdemir, son olarak Engin Akyürek ile birlikte Adım Farah dizisinde başrolü paylaştı. Özdemir, şimdilerde Milano’da bulunuyor. Güzel ismin Instagram pozlarının altına yazdığı not dikkat çekti.

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Son olarak Yunanistan’dan ev alan ve yaptığı harcamalar ile gündeme gelen Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde Dj Sergio için Yunanistan'a taşındığı iddiasıyla çok konuşulmuştu.