"İKİMİZ DE BİRBİRİMİZE ÇOK ŞANSLI GELDİK"

Öte yandan Özdemir, daha önce Koç ile birlikteliği hakkında "İkimiz de birbirimize çok şanslı geldik. İkimiz de çok mutluyuz. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum." ifadelerini kullanmıştı.