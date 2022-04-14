Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti: Düğünümüz 2 gün sürebilir

"DÜĞÜNÜMÜZ 2 GÜN SÜREBİLİR"

Nikah masasına oturmaya hazırlanan aşıklar, düğün törenlerinin 4 gün süreceği yönünde çıkan haberlere de açıklık getirdi.

İkili, "Dört gün değil ama iki gün olabilir. Bir günü de arkadaşlarımızla eğlenerek geçirmek istiyoruz, herkese zaman ayırmak istiyoruz. O yüzden şimdiden bir şey söyleyip, daha sonra onu yapamamak kötü olur." dedi.

Ünlü çift, röportajın ardından oradan ayrıldı.