Cadde'nin haberine göre; Magazin muhabirlerinin "Sosyal medyada dönen bir espri var. Evlendikten sonra Demet Hanım'ın soyadı aynı kalacak. Acaba evlilik yakın mı?" şeklindeki sorusuna ikili, "Evet ya, çok gülüyoruz. Ama evlilik için daha çok erken. Şu an böyle mutluyuz" yanıtını verdi.

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