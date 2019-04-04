Demet Şener: Cenk'e tanımadan aşık oldum

Giriş: 04.04.2019 - 07:25 | Güncelleme:  

Demet Şener, kısa bir süre önce aşk yaşamaya başladığı iş insanı Cenk Küpeli ile birlikte önceki akşam Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Nişanlı olduğu iddia edilen Cenk Küpeli, “Nişanlı mıydınız, yoksa nişan mı attınız?” soruları karşısında sessiz kalmayı tercih etti. Geçtiğimiz hafta sonu çıktıkları Londra tatilinin güzel geçtiğini belirten Şener, İbrahim Kutluay’dan olan çocukları İrem ve Ömer’i yeni sevgilisi Cenk Küpeli ile tanıştırdığını açıkladı

  • 1Demet Şener: Cenk'e (Cenk Küpeli) tanımadan aşık oldum - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Demet Şener, kısa bir süre önce aşk yaşamaya başladığı iş insanı Cenk Küpeli ile birlikte önceki akşam Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Bir mekanda baş başa yemek yiyen ikili, çıkışta ilk kez el ele görüntülendi. Nişanlı olduğu iddia edilen Cenk Küpeli, “Nişanlı mıydınız, yoksa nişan mı attınız?” soruları karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

  • 2Demet Şener: Cenk'e (Cenk Küpeli) tanımadan aşık oldum - Magazin haberleri
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    İlerleyen saatlerde bir radyo programına konuk olan Demet Şener, program sonrası soruları yanıtladı. Gazetecilerin “Hayırlı olsun” dileğine teşekkür ederek karşılık veren Şener, ilişkisi hakkında konuştu.

  • 3Demet Şener: Cenk'e (Cenk Küpeli) tanımadan aşık oldum - Magazin haberleri
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    "TANIMADAN AŞIK OLDUM"

    Cenk Küpeli ile sosyal medyadan tanıştıkları iddia edilen Demet Şener, bunun sorulması üzerine “Sosyal medyadan tanışmadık. Cenk’e tanımadan aşık oldum. Kısa sürede oldu” diye konuştu.

  • 4Demet Şener: Cenk'e (Cenk Küpeli) tanımadan aşık oldum - Magazin haberleri
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    ÇOCUKLARINI SEVGİLİSİYLE TANIŞTIRDI

    Geçtiğimiz hafta sonu çıktıkları Londra tatilinin güzel geçtiğini belirten Şener, İbrahim Kutluay’dan olan çocukları İrem ve Ömer’i yeni sevgilisi Cenk Küpeli ile tanıştırdığını açıkladı.

  • 5Demet Şener: Cenk'e (Cenk Küpeli) tanımadan aşık oldum - Magazin haberleri
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    "ÇOK AŞIĞIM"

    Demet Şener'in eski basketbolcu ve işadamı Cenk Küpeli ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.  Şener, Cenk Küpeli ilişkisinin yeni olduğunu belirterek, "Bir şey saklamam hayatımda... Hiç saklamıyoruz. Ben özgür kadınım. Şu anda çok aşığım. Çok yeni bir ilişkimiz var. Aşk böyle bir şey, adam gibi çıkarsın..." demişti.

  • 6Demet Şener: Cenk'e (Cenk Küpeli) tanımadan aşık oldum - Magazin haberleri
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    AŞK POZU

    Şener, sevgilisi Cenk Küpeli ile ilk pozunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Şener'in kalp emojisi ile yaptığı paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum almıştı.

  • 7Demet Şener: Cenk'e (Cenk Küpeli) tanımadan aşık oldum - Magazin haberleri
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    Öte yandan Şener'in İbrahim Kutluay ile çekişmeli boşanma davası geçtiğimiz günlerde sonuçlanmıştı.

  • 8Demet Şener: Cenk'e (Cenk Küpeli) tanımadan aşık oldum - Magazin haberleri
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    "AŞK DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEYİ"

    Geçtiğimiz günlerde Şener, muhabirlerin "Aşka kapılarınız kapalı mı?" sorusu üzerine, "Aşka neden kapalı olsun? Aşk dünyanın en güzel şeyi" sözleriyle yeni bir aşka her zaman açık olduğunu ve olumsuz düşünmediğini belirtmişti.

  • 9Demet Şener: Cenk'e (Cenk Küpeli) tanımadan aşık oldum - Magazin haberleri
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  • 15Demet Şener: Cenk'e (Cenk Küpeli) tanımadan aşık oldum - Magazin haberleri
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  • 16Demet Şener: Cenk'e (Cenk Küpeli) tanımadan aşık oldum - Magazin haberleri
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  • 17Demet Şener: Cenk'e (Cenk Küpeli) tanımadan aşık oldum - Magazin haberleri
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  • 18Demet Şener: Cenk'e (Cenk Küpeli) tanımadan aşık oldum - Magazin haberleri
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  • 21Demet Şener: Cenk'e (Cenk Küpeli) tanımadan aşık oldum - Magazin haberleri
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  • 22Demet Şener: Cenk'e (Cenk Küpeli) tanımadan aşık oldum - Magazin haberleri
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  • 23Demet Şener: Cenk'e (Cenk Küpeli) tanımadan aşık oldum - Magazin haberleri
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  • 24Demet Şener: Cenk'e (Cenk Küpeli) tanımadan aşık oldum - Magazin haberleri
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  • 25Demet Şener: Cenk'e (Cenk Küpeli) tanımadan aşık oldum - Magazin haberleri
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  • 26Demet Şener: Cenk'e (Cenk Küpeli) tanımadan aşık oldum - Magazin haberleri
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  • 27Demet Şener: Cenk'e (Cenk Küpeli) tanımadan aşık oldum - Magazin haberleri
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  • 28Demet Şener: Cenk'e (Cenk Küpeli) tanımadan aşık oldum - Magazin haberleri
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  • 29Demet Şener: Cenk'e (Cenk Küpeli) tanımadan aşık oldum - Magazin haberleri
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  • 30Demet Şener: Cenk'e (Cenk Küpeli) tanımadan aşık oldum - Magazin haberleri
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