Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Demet Şener, kısa bir süre önce aşk yaşamaya başladığı iş insanı Cenk Küpeli ile birlikte önceki akşam Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Bir mekanda baş başa yemek yiyen ikili, çıkışta ilk kez el ele görüntülendi. Nişanlı olduğu iddia edilen Cenk Küpeli, “Nişanlı mıydınız, yoksa nişan mı attınız?” soruları karşısında sessiz kalmayı tercih etti.
İlerleyen saatlerde bir radyo programına konuk olan Demet Şener, program sonrası soruları yanıtladı. Gazetecilerin “Hayırlı olsun” dileğine teşekkür ederek karşılık veren Şener, ilişkisi hakkında konuştu.
"TANIMADAN AŞIK OLDUM"
Cenk Küpeli ile sosyal medyadan tanıştıkları iddia edilen Demet Şener, bunun sorulması üzerine “Sosyal medyadan tanışmadık. Cenk’e tanımadan aşık oldum. Kısa sürede oldu” diye konuştu.
ÇOCUKLARINI SEVGİLİSİYLE TANIŞTIRDI
Geçtiğimiz hafta sonu çıktıkları Londra tatilinin güzel geçtiğini belirten Şener, İbrahim Kutluay’dan olan çocukları İrem ve Ömer’i yeni sevgilisi Cenk Küpeli ile tanıştırdığını açıkladı.
"ÇOK AŞIĞIM"
Demet Şener'in eski basketbolcu ve işadamı Cenk Küpeli ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Şener, Cenk Küpeli ilişkisinin yeni olduğunu belirterek, "Bir şey saklamam hayatımda... Hiç saklamıyoruz. Ben özgür kadınım. Şu anda çok aşığım. Çok yeni bir ilişkimiz var. Aşk böyle bir şey, adam gibi çıkarsın..." demişti.
AŞK POZU
Şener, sevgilisi Cenk Küpeli ile ilk pozunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Şener'in kalp emojisi ile yaptığı paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum almıştı.
Öte yandan Şener'in İbrahim Kutluay ile çekişmeli boşanma davası geçtiğimiz günlerde sonuçlanmıştı.
"AŞK DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEYİ"
Geçtiğimiz günlerde Şener, muhabirlerin "Aşka kapılarınız kapalı mı?" sorusu üzerine, "Aşka neden kapalı olsun? Aşk dünyanın en güzel şeyi" sözleriyle yeni bir aşka her zaman açık olduğunu ve olumsuz düşünmediğini belirtmişti.
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