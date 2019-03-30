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"BEN ÖZGÜR KADINIM"



Şener, Cenk Küpeli ilişkisinin yeni olduğunu belirterek, "Bir şey saklamam hayatımda... Hiç saklamıyoruz. Ben özgür kadınım. Şu anda çok aşığım. Çok yeni bir ilişkimiz var. Aşk böyle bir şey, adam gibi çıkarsın..." demişti.