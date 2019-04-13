Demet Şener'e sevgilisi Cenk Küpeli'den doğum günü yemeği

Giriş: 13.04.2019 - 12:02 | Güncelleme:  

İbrahim Kutluay ile çekişmeli boşanma davası geçtiğimiz günlerde sonuçlanan ve boşanan eski manken Demet Şener, 42. yaşını önceki akşam Etiler’deki bir mekanda sevgilisi Cenk Küpeli ile kutladı. Şener, muhabirlerin sorularına teşekkür ederek araçlarına geçti

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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Demet Şener, 42. yaşını önceki akşam Etiler’deki bir mekanda kutladı.

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    Sevgilisi Cenk Küpeli’nin organize ettiği yemekte eski Avrupa Birliği Bakanı Eğemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış da vardı.

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    Mekandan sevgilisi Cenk Küpeli ile el ele ayrılan Demet Şener, muhabirlerin sorularına teşekkür ederek araçlarına geçti.

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  • 20Demet Şener'e sevgilisi Cenk Küpeli'den doğum günü yemeği - Magazin haberleri
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  • 21Demet Şener'e sevgilisi Cenk Küpeli'den doğum günü yemeği - Magazin haberleri
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  • 22Demet Şener'e sevgilisi Cenk Küpeli'den doğum günü yemeği - Magazin haberleri
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  • 23Demet Şener'e sevgilisi Cenk Küpeli'den doğum günü yemeği - Magazin haberleri
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  • 24Demet Şener'e sevgilisi Cenk Küpeli'den doğum günü yemeği - Magazin haberleri
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  • 25Demet Şener'e sevgilisi Cenk Küpeli'den doğum günü yemeği - Magazin haberleri
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  • 26Demet Şener'e sevgilisi Cenk Küpeli'den doğum günü yemeği - Magazin haberleri
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  • 27Demet Şener'e sevgilisi Cenk Küpeli'den doğum günü yemeği - Magazin haberleri
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  • 28Demet Şener'e sevgilisi Cenk Küpeli'den doğum günü yemeği - Magazin haberleri
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  • 29Demet Şener'e sevgilisi Cenk Küpeli'den doğum günü yemeği - Magazin haberleri
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  • 30Demet Şener'e sevgilisi Cenk Küpeli'den doğum günü yemeği - Magazin haberleri
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