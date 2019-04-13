Demet Şener'e sevgilisi Cenk Küpeli'den doğum günü yemeği

İbrahim Kutluay ile çekişmeli boşanma davası geçtiğimiz günlerde sonuçlanan ve boşanan eski manken Demet Şener, 42. yaşını önceki akşam Etiler’deki bir mekanda sevgilisi Cenk Küpeli ile kutladı. Şener, muhabirlerin sorularına teşekkür ederek araçlarına geçti