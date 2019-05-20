Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile olan 11 yıllık evliliğini 2 ay önce sonlandıran eski manken Demet Şener, sevgilisi Cenk Küpeli ile önceki gün Akatlar’da görüntülendi.

EVLİLİK SİNYALİ

Cenk Küpeli ile evlilik hazırlığından olan Demet Şener, mahkemenin 300 günlük iddet müddetinin kaldırılmasına karar vermesiyle yeniden nikah masasına oturacak. Muhabirlerin evlilik ile ilgili sorularına Demet Şener, “Sürpriz ama çok uzun değil” diyerek yakında evleneceğinin sinyalini verdi.