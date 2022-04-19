Paris dönüşü Bebek turu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Geçtiğimiz günlerde Paris'e tatile giden Demet Şener ve Tolga Arman, İstanbul'a döndü. Çift, önceki gün Bebek'teki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

"ÇOK EĞLENDİK"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şener, "Her şey çok güzel gidiyor, güzel bir Paris tatilimiz oldu. Çok eğlendik, bolca da gezdik. İşlerimden dolayı İstanbul'a döndük hemen." diye konuştu.

"İLK SEFERDE AŞKI YAŞADIK!"

Öte yandan ünlü isim, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu. "Tolga muhteşem bir insan, Çok mutluyum." diyen Demet Şener, "Çok fazla konuşmak istemiyorum, ancak nazara da inanmıyorum. Bunu korumak için o yüzden pek konuşmak istemiyoruz, birbirimizi bulduğumuzu düşünüyoruz. Birbirimize kenetlendik, ilk seferde aşkı yaşadık!" ifadelerini kullanmıştı.

"AŞKIMIZDAN VAHİM DURUMDAYIZ!"

Parmağındaki yüzüğü uzun zaman önce kendisinin aldığını ifade eden Şener, "Biz Tolga'yla gönülden bağlıyız. görünmeyen yüzüklerimiz var, tesadüf eseri tanıştık ve kader bizi öyle birleştirdi. Allah bilir tabii ama güzel duygularla olduğumuz zaman korunduğumuza inanıyoruz. Çok güzel vakit geçiriyoruz, ikimiz de çok unutkanız, arada anahtarları kaybediyoruz. Kısaca ikimiz de aşkımızdan vahim durumdayız!" şeklinde konuşmuştu.

"ÇOK MUTLUYUZ"

İlk kez böyle bir durumda olduğunu belirten eski manken, "Bu yaştaki aşk daha anlamlı, daha gerçek oluyor. İkimiz de olgunluk çağındayız, 40'tan sonra ne istediğinizi biliyorsunuz. Çocuklarımız bir araya geliyor, anlaşıyor. Biz böyle çok mutluyuz." demişti.

İKİ KEZ EVLENDİ

Demet Şener, 2005 yılında milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile nikah masasına oturmuştu. 2018'de boşanan Şener ve Kutluay'ın, Ömer ve İrem adından iki çocuğu bulunuyor.

Eski manken, 2019'da da iş insanı Cenk Küpeli ile evlenmişti. Ancak aradığı mutluluğu yine bulamayan Şener, Küpeli'den geçtiğimiz yıl ocak ayında boşanmıştı.