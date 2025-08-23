Habertürk
Habertürk
        Haberler Magazin Demet Şener, tatil anlayışını paylaştı

        Demet Şener, tatil anlayışını paylaştı

        Demet Şener, Bodrum tartışmasına Didim'den yanıt verdi: Tatilde gösteriş değil, içtenlik ve hizmet ararım. Kalite isterim, ha bu lüksse, benim için lüks kalitedir

        Giriş: 23.08.2025 - 15:38 Güncelleme: 23.08.2025 - 15:38
        Tatil anlayışını paylaştı
        Demet Şener’in Bodrum’daki kimi plaj ve sahil kenarı günübirlik işletmelerdeki hizmet kalitesi ve fiyat politikalarına ilişkin eleştirilerinin ardından Didim üzerinden yaptığı değerlendirme sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

        Çocuklarıyla birlikte tatilini bu yıl da Didim’de geçiren ve burada karşılaştığı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şener, "Kalite isterim, ha bu lüksse, benim için lüks kalitedir” sözleriyle gündemdeki polemiğe açıklık getirdi.

        Demet Şener, tatili çocuklarıyla birlikte yaptı.

        Didim’de son derece keyifli anlar geçirdiklerini anlatan Demet Şener, gündemden düşmeyen

        sözlerine ilişkin; “İnsanlar bunu; bazısı doğru, bazısı yanlış algıladı. Demek istediğim,

        Türkiye'de o kadar güzel yer var, illa Bodrum'a gitmek zorunda değilsiniz idi. Mesela,

        Didim'e gidin dedim. Bu kadar basit. Didim, Kaş, Marmaris neresi olursa olsun, illa

        Bodrum'a takılı kalmak zorunda değilsiniz’ dedim. Muhteşem, Türkiye'nin sonsuz sahilleri

        var. Biri de Didim, işte ben zaten bugün, dediğimi de yapıyorum

        Tatil anlayışını da paylaşan Demet Şener, gösterişli tatillerden uzak durduğunu belirterek; “Tatil

        demek benim için rahatlık demek. Giyinip, süslenip restoranlara gidip öyle şov yapmak

        değil. Benim tatil anlayışım, daha sakin, daha böyle tatil tatil. Parmak arası terliklerimi

        giyip, öyle takılmak isterim. Rahatlık yani. Şimdi de görüyorsunuz ne makyaj yapıyorum ne

        saçımı yapıyorum. Benim için tatil odur" değerlendirmesinde bulundu.

