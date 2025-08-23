Demet Şener, tatil anlayışını paylaştı

Demet Şener’in Bodrum’daki kimi plaj ve sahil kenarı günübirlik işletmelerdeki hizmet kalitesi ve fiyat politikalarına ilişkin eleştirilerinin ardından Didim üzerinden yaptığı değerlendirme sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Çocuklarıyla birlikte tatilini bu yıl da Didim’de geçiren ve burada karşılaştığı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şener, "Kalite isterim, ha bu lüksse, benim için lüks kalitedir” sözleriyle gündemdeki polemiğe açıklık getirdi.

Demet Şener, tatili çocuklarıyla birlikte yaptı.

Didim’de son derece keyifli anlar geçirdiklerini anlatan Demet Şener, gündemden düşmeyen

sözlerine ilişkin; “İnsanlar bunu; bazısı doğru, bazısı yanlış algıladı. Demek istediğim,

Türkiye'de o kadar güzel yer var, illa Bodrum'a gitmek zorunda değilsiniz idi. Mesela,

Didim'e gidin dedim. Bu kadar basit. Didim, Kaş, Marmaris neresi olursa olsun, illa

Bodrum'a takılı kalmak zorunda değilsiniz’ dedim. Muhteşem, Türkiye'nin sonsuz sahilleri

var. Biri de Didim, işte ben zaten bugün, dediğimi de yapıyorum