"YAŞ 19, İLK YURT DIŞI DEFİLEM"

Eski günleri yad eden Demet Şener, gönderisine, "#Tbt... Yıl 1996, yaş 19... İlk yurt dışı defilem. Paris, Eyfel kulesi tepesi... Bu mesleği çok seviyorum. Bana harika anılar bıraktı..." notunu düştü.

Takipçileri Şener'in paylaşımına, "Hiçbir değişiklik yok..." ve "Her daim güzelsin..." şeklinde yorumlar yaptı.