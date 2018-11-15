Gazze'de yaşanan son İsrail katliamının ardından Hamas saldırılara füzeleriyle karşılık verdi. İsrail'in gerçekleştirdiği bombalamanın ardından Hamas, 3 günde bu ülkeye 460 füze gönderdi. İsrail, Hamas'ın attığı füzelerden 100'ünü havada etkisiz hale getirdi. Ancak 360 füze İsrail'e ulaştı.

RUS YAPIMI TANKSAVAR FÜZESİ Mİ?

Yeni Şafak gazetesinden Fatih Özer ve Mehmet Şakir Saraç'ın haberine göre, füzeleri durduramadığını itiraf eden İsrail ordusu, Hamas'ın, Rus yapımı tanksavar füzeleri kullanmış olabileceğini bildirdi. Hamas da füze sistemlerini geliştirdiklerini kabul ederken, detay vermekten kaçındı. Saldırılara maruz kalan yüzlerce Yahudi yerleşimci ise lastikler yakarak hükümeti protesto etti ve işgal ettikleri bölgelerden uzaklaştı.

HAMAS: İSTİFA GAZZE'NİN SİYASİ ZAFERİDİR

Bu gelişmelerin ardından İsrail Savunma Bakanı Liberman'ın "ateşkes teslim olmak anlamına gelir" diyerek görevi bıraktığı öğrenildi. İstifanın ardındansa 5 partili ittifak hükümetinde kriz çıktı. Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri de, "Liberman'ın istifası, dik duruşuyla işgalciler nezdinde siyasi deprem yaratmada başarılı olan Gazze'nin siyasi zaferidir" açıklamasında bulundu.

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